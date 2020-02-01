وزير الخارجية: التوصل إلى اتفاق نهائي شامل بشأن سد النهضة في غضون 30 يومًا

وزير الخارجية، إن الجانب الإثيوبي لم يوقع على ورقة التفاوض وكان له بعض الملاحظات رغم أنه وافق على ما تم. قال سامح شكري





خلال تصريحات تليفزيونية، أن كان هناك توجها للتوقيع على ما جرى الانتهاء إليه من قبل وزراء ري الدول الثلاث. وأضاف سامح شكري





الخارجية ، أنه سيتم تناول القضايا الأخرى خلال الجولات القادمة، مضيفا أن الفرق الفنية مستمرة إلى حين عودة الوزراء في وتابع وزير

يومي 11 و12 فبراير المقبلين .





وأوضح سامح شكري، أن هناك إقرارا بأن يتم في غضون 30 يومًا التوصل إلى اتفاق نهائي شامل يضم كافة العناصر المختلفة للاتفاق.



