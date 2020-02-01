وزير الخارجية: التوصل إلى اتفاق نهائي شامل بشأن سد النهضة في غضون 30 يومًا

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن الجانب الإثيوبي لم يوقععلى ورقة التفاوض وكان له بعض الملاحظات رغم أنه وافق على ما تم.
وأضاف سامح شكري خلال تصريحات تليفزيونية، أن كان هناك توجها للتوقيع على ما جرى الانتهاء إليه من قبل وزراء ري الدول الثلاث.
وتابع وزيرالخارجية، أنه سيتم تناول القضايا الأخرى خلال الجولات القادمة، مضيفا أن الفرق الفنية مستمرة إلى حين عودة الوزراء في
يومي 11 و12 فبراير المقبلين.
وأشار إلى أن، هذه القضايا تم حسمها ولن يتم فتحها مرة أخرى، وهذا ما دعانا إلى أن يوقع وزير الري عليها لإقرار صفتها وإقرار أننا انتهينا منها.