AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وزير الخارجية: التوصل إلى اتفاق نهائي شامل بشأن سد النهضة في غضون 30 يومًا

السبت 01/فبراير/2020 - 03:15 ص
سامح شكري ، وزير
سامح شكري ، وزير الخارجية
Advertisements
محمد حليم قنديل

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن الجانب الإثيوبي لم يوقععلى ورقة التفاوض  وكان له بعض الملاحظات رغم أنه وافق على ما تم.


وأضاف سامح شكري خلال تصريحات تليفزيونية، أن كان هناك توجها للتوقيع على ما جرى الانتهاء إليه من قبل وزراء ري الدول الثلاث.


وتابع وزيرالخارجية، أنه سيتم تناول القضايا الأخرى خلال الجولات القادمة، مضيفا أن الفرق الفنية مستمرة إلى حين عودة الوزراء في
يومي 11 و12 فبراير المقبلين.


 وأوضح سامح شكري، أن هناك إقرارا بأن يتم في غضون 30 يومًا التوصل إلى اتفاق نهائي شامل يضم كافة العناصر المختلفة للاتفاق.


وأشار إلى أن، هذه القضايا تم حسمها ولن يتم فتحها مرة أخرى، وهذا ما دعانا إلى أن يوقع وزير الري عليها لإقرار صفتها وإقرار أننا انتهينا منها.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سامح شكري من منتدى روما: اتفاقا ليبيا وتركيا يعقدان الجهود الرامية لتسوية الأزمة

الخارجية: اتفاق شامل بين مصر والسودان وأثيوبيا حول قواعد ملء سد النهضة 28 يناير

تأجيل الاتفاق الشامل بين مصر وإثيوبيا والسودان حول تشغيل سد النهضة لنهاية يناير.. مشاورات بين الخبراء الفنيين والقانونيين على قواعد ملء الخزان.. وآلية للتنفيذ وفض المنازعات والحفاظ على حقوق مصر

وزير الخارجية عن مفاوضات سد النهضة: نتفاءل بحذر

وزير الخارجية: قضية المياه حيوية نتعامل معها بكل دقة لنحمي مصالح الشعب المصري .. وإذا لم نصل إلى اتفاق نهائي فبالتأكيد يظل مفعول مواد اتفاق المبادئ ساريا

د.جوزيف رامز يكتب: تأملات فى الاتفاق الثلاثى الأخير بواشنطن حول سد النهضة

ترشيحاتنا

هنتعشى إيه النهاردة؟.. بيض بالطريقة التركية مع سلاطة بطاطس بالمايونيز

وداعا لآلام القولون.. 8 مشروبات طبيعية تخلصك من مشاكله نهائيا

قطع المياه عن 27 منطقة بالقاهرة غدا

الأهلي يفاجئ الجميع ويقيد شوبير في القائمة الإفريقية

فيديو جراف| معجزة.. الصين تجهز مستشفى فى 48 ساعة

أب مجرم ينصب فخا لـ23 طفلا ويحتجزهم بمنزله في حفل عيد ميلاد ابنته .. تفاصيل صادمة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدفة غريبة.. القهوة تنقذ قططًا صغيرة من الموت.. شاهد

بسبب مخاوف فيروس كورونا.. مطعم يمنع دخول الزبائن الصينيين.. شاهد

رغم صغر سنها.. ابنة محمد بركات بملابس محتشمة مع الحجاب