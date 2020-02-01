محسن محيي الدين: كنت بستلف من معاش والدتى رغم نجوميتي

قال الفنان الكبير محسن محيي الدين، أنه كان يحصل على أموال كثيرة فى بداية مسيرته الفنية، ورغم ذلك كان يأخذ أموالًا من والدته، موضحًا: "كنت باخد آلاف وأنا نجم بس لما بروح لوالدتى بستلف منها، رغم أن معاشها بسيط جدًا، ولكن أدركت فيما بعد معنى البركة فى الرزق القليل".





وشدد محسن محيي الدين، خلال حوراه مع الإعلامى محمود سعد، ببرنامج "باب الخلق" المذاع على شاشة "النهار"، على ضرورة الاهتمام بالمحتوى فى الأفلام، قائلًا :"كلما خاطبت العقل كلما كان ذلك أفضل رسالة ومتعة، ولا بد من السعى والعمل للوصول لما يريده الإنسان، مع الصبر والتأقلم، وهذا ما تعلمته فى حياتى".





وتابع: "المخرجين فى الماضى كانوا يهتمون بالممثلين، ولكن الوضع الآن تغير بشكل طفيف، حيث يتم الاهتمام بالشكل العام أكثر من أداء الممثل الذى يتم عصره من المخرجين"، مستطردًا :"التمثيل مسئولية كبيرة، واشتغلت مع العمالقة، وأرى أن المسرح له متعته الخاصة، بالإضافة للإذاعة".





وعن وضع السينما، قال :" العيار فالت شويتين فى الشكل ومكان التصوير، ولكن الأداء جيد، ولكن هناك ممثلين جيدين".





وتحدث عن علاقته بزوجته، قائلًا :"أى علاقة بين زوج وزوجته مين اللي يدبح القطة، ولكن هذا أمر غير جيد، حيث أعامل زوجتى نسرين كأصدقاء وليس مجرد أزواج واستمع لها حتى وإن كان نقدًا".