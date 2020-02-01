شاهد.. بعد رحيل خالد بشارة.. أصدقاء ومحبي رائد الأعمال يودعونه عبر صفحته الشخصية

أثار خبر وفاة رائد الأعمال الشاب خالد بشارة الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم ، أحزان محبيه والمقربين إليه في الأوساط الفنية وريادة الأعمال، داعين له بكلمات مؤثرة عبر صفحته الشخصية.





واتشحت صفحة رائد الأعمال عبر الفيس بوك بكلمات الوداع والحزن على رحيله في حادث سيارة تعرض له بميدان الرماية بالجيزة.





ومن ضمن هذه التدوينات نعي يستشهد في احد المقربين بأنه كان الفضل كبير في ان يكون احد رواد الأعمال في مصر قائلًا "أنت السبب في أنني رائد أعمال اليوم. شكرا لتدريس لي كل ما فعلت. حتى نلتقي مرة اخرى في الآخرة".





وكتب صديق مقرب إلى " خالد" قائلًا " سأفتقدك كثيرًا صديقي واخي".





ودون آخر عبر صفحة رائد الأعمال خالد بشارة " ارقد في سلام زميلي القديم، وسأفتقدك كثيرًا يا صديقي".









وكان الشاب خالد بشارة، الرئيس التنفيذي لأوراسكوم، الراعية والممولة لمهرجان الجونة السينمائي، توفي اليوم في حادث مروع في الاتجاه المؤدي إلى ميدان الرماية في محافظة الجيزة.





وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا للحادث، مؤكدين أن سيارة نقل بدعامات حديد ولا تحمل لوحات معدنية، اصطدمت بالسيارة الملاكي، ما أدى إلى انقلاب الأخيرة والتي كان يتواجد بداخلها شخص واحد فقط وهو قائد السيارة خالد بشارة.