محسن محيي الدين: تعرضت لـ مؤامرة بفيلم كف عفريت

كشف الفنان الكبير محسن محيي الدين، تفاصيل جديدة عن فيلمه "شباب على كف عفريت" الذى كان من إنتاجه وإخراجه، موضحًا :"كنت أقوم بعملية الإنتاج والإخراج، وواجهت مؤامرة، حيث تم عرض فيلم فى فترة كساد سينمائى، وتوقيت غير مناسب خاصة مع بداية بطولة الأمم الإفريقية، وقبل أيام من شهر رمضان المبارك، وكان هناك حرب كبيرة بين المنتجين".





وقال "محيي الدين" خلال حوراه مع الإعلامى محمود سعد، ببرنامج "باب الخلق" المذاع على شاشة "النهار"، "ربنا كرم والفليم اشتغل.. ثم حرب الخليج فى الصيف وقلت الحمدالله إن فيلمى نزل قبل الصيف، وخاصة أننى كنت فى أول تجاربى فى الانتاج السينمائى والإخراج، واستعدت أموالى ومكانتى مرة أخرى،





وواصل :" كانت هذه مؤامرة لإفشالى من قبل الموزعين ، ولكن حرب الخليج فى فترة الصيف هى من افشلتهم".