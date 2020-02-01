الصين: ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 258

أعلنت السلطات الصينية في بيان عاجل لها منذ قليل، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد إلى 258 شخصا.





وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت أول أمس الخميس حالة طوارئ عالمية، فيما أفادت الصين، الجمعة، بارتفاع عدد الوفيات بسبب الإصابة فيروس كورونا إلى ارتفع إلى 213 بنهاية أمس الخميس بعد تأكيد 1982 حالة إصابة جديدة.





وهناك حاليا 131 حالة مؤكدة في 23 دولة ومنطقة خارج الصين، بما في ذلك أستراليا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وهونج كونج واليابان وتايلاند والولايات المتحدة.





ومساء أمس الجمعة، أعلنت الولايات المتحدة جراءات استثنائية للتصدّي لفيروس كورونا المستجدّ تشمل منع الأجانب من دخول أراضيها إذا ما كانوا قد زاروا الصين خلال الأسبوعين الماضيين وفرض حجر صحّي لمدة تصل إلى 14 يومًا على المواطنين الأميركيين العائدين من مقاطعة خوبي، بؤرة الفيروس.