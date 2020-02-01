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توك شو

«سونو» فيلم وثائقي يكشف العادات والتقاليد فى بلاد النوبة.. فيديو

السبت 01/فبراير/2020 - 05:15 ص
صورة من الفيلم
صورة من الفيلم
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محمد حليم قنديل

عرضت قناة "dmc" الفضائية، فيلما وثائقيا بعنوان "سونو" كشف عن العادات والتقاليد النوبية، وأهم ثقافتهم العريقة.

وأوضح الفيلم الوثائقي "سونو" أن الحضارة المصرية كانت بدايتها من أسوان، مضيفا أن الانسان له مزايا خاصة فى أسوان.


وأشار الفيلم الوثائقي إلى أن، أرض أسوان كريمة وطيبة تنبت ثمرا طيبا وأن الاشخاص هناك يتمتعون بطبيعة متميزة عن باقى الشعب من طيبة وكرم.


وتابع الفيلم أن أرض النوبة هي أرض الخير وأن الحضارة بدأت من النوبة، مشيرا إلى أن لن تشرق شمسا أعظم من أن تشرق على أرض النوبة.


وفى أسوان التقت إيزيس وأوزوريس وأنجب الفتى المحبوب، وعلى جدران معابد أسوان نقش الدرس، وتعلم منه البشر.

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