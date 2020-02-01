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رياضة

أسامة نبيه: الزمالك ابتعد كثيرا عن المنافسة في الدوري.. فيديو

السبت 01/فبراير/2020 - 04:31 ص
صدى البلد
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أكد أسامة نبية نجم الزمالك الأسبق، ان مواجهة أول أغسطس بدوري الأبطال ليس لها تأثير على الترتيب ولكنها مؤثرة معنويًا.

وقال نبية خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: المباراة ليس لها تأثير من حيث الترتيب او الصعود، ولكنها لها تأثير من الناحية المعنوية.

واردف: أرى أن المباراة إعداد جيد للاعبين، وسيكون لها تأثير معنوي جيد حال الفوز بها، واي نتيجة بخلاف ذلك سوف تأثر بالسلب عليهم، خاصة مع اهتزاز المستوى محليا.

وعن أزمة محمد حسن مع جماهير الزمالك على انستجرام قال: لابد أن يتحلى اللاعبين بالذكاء الاجتماعي.

واردف : ألوم عليه وكان يجب أن يكون لديه شئ من الحنكة في التعامل مع مواقع التواصل.
   
وتابع: على اللاعبين التعامل بحرص مع مواقع التواصل لأن أي خطأ يكون أثره كبير جدا.

 وعن مدرب الاحمال قال : لا يوجد مدير فني يعمل بدون مدرب أحمال، طرق الاستشفاء الحديثة للاعبين تتطلب وجوده.

وعن مسابقة الدوري الممتاز، يري نبيه أن الزمالك ابتعد كثيرا عن المنافسة على لقب البطولة، بعد النتائج المتواضعة التي حققها الزمالك، وانفراد الأهلي بالقمة بفارق كبير من النقاط عن أقرب منافسيه.
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