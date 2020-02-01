لبنان ذهب مع الريح.. جهاد الخازن: البلد مقبلة على حرب أهلية

حذر الكاتب الصحفي اللبنانى الكبير جهاد الخازن، من خطورة تداعيات الأوضاع التى يعيشها لبنان حاليا، لافتًا أن البلد تعانى معاناة حادة مريرة بمعنى الكلمة وعلى الحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب أن تتحرك تحركا جادًا لإنتشاله من أزماته الاقتصادية والإجتماعية المتفاقمة التى تنذر بكارثة أكثر ما كانت عليه سابقا في الفترة ما بين 1975 و1990 .





وأوضح "الخازن"، فى حوار لـ "صدى البلد"، قائلا: "لبنان التى عرفناها منذ الصغر بهدوءها واستقرارها ونظافتها لم تعد موجودة ذهبت مع الريح، كانت تستقطب وافدين من جميع انحاء العالم يمرون بين مرفاءها ومسابحها تبدل حالها لاضطرابات وأصبحت تضج بالقمامة بعدما كانت أجمل بلد في الشرق الأوسط.





وتوقع، أن يدخل لبنان في نفق مظلم فلم يعد يتحمل إنهيارا اقتصاديا ومن المتوقع أن تدخل في حرب أهلية لن يستفيد منها إلا اللصوص ورجال الأعمال.





وحول حكومة سعد الحريري المنصرمة، قال أن سعد الحريري كان يحظى بشعبية واسعة داخل الأوساط اللبنانية كان رئيسا لكل اللبنانيين وليس لطائفة أو حزب.