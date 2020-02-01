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ثقافة

تدشين رابطة الصحفيين المبدعين من معرض الكتاب

السبت 01/فبراير/2020 - 01:10 ص
صدى البلد
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طارق موسى
أعلن عدد من الصحفيين أصحاب الأعمال النقدية والإبداعية والمؤلفات الثقافية والسياسية؛ تدشين رابطة المبدعين والبدء فى تسجيلها نقابيا خلال الأيام المقبلة.

وتلقى المشاركون بندوة “الصحافة والقوى الناعمة” مقترحا من الزميل الصحفى حسين متولى ؛ بشأن تشكيل أول تكتل صحفي لأصحاب الأعمال النقدية والإبداعية والمؤلفات؛ ليكون بمثابة الدعم النقابي والمهني لكل صحفي مبدع؛ بعد مشاركة لجنة النشاط بنقابة الصحفيين برئاسة الكاتب الصحفى حسين الزناتي رئيس تحرير مجلة علاء الدين؛ مع الهيئة المصرية العامة للكتاب لتنفيذ الفعالية الهامة بالمعرض.

فيما أعلن ضيوف الندوة الكتاب الصحفيون عبد المحسن سلامة وعلى حسن وعماد الدين حسين تأييدهم وتشجيعهم لهذه الخطوة، كما أكد الدكتور هيثم الحاج على رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب أن إسهامات الصحفيين فى الثقافة والقوى الناعمة لمصر تستحق دعما ورعاية كبيرين.

وتبنى الزملاء الصحفيون محمد سويد وهانى دعبس وحمدى البصير وسمية عبد المنعم خطوة جمع شمل الصحفيين الأدباء وأصحاب الأعمال النقدية والإبداعية والمؤلفات الثقافية والسياسية للبدء فى تشكيل الرابطة.
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