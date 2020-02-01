تدشين رابطة الصحفيين المبدعين من معرض الكتاب

أعلن عدد من الصحفيين أصحاب الأعمال النقدية والإبداعية والمؤلفات الثقافية والسياسية؛ تدشين رابطة المبدعين والبدء فى تسجيلها نقابيا خلال الأيام المقبلة.





وتلقى المشاركون بندوة “الصحافة والقوى الناعمة” مقترحا من الزميل الصحفى حسين متولى ؛ بشأن تشكيل أول تكتل صحفي لأصحاب الأعمال النقدية والإبداعية والمؤلفات؛ ليكون بمثابة الدعم النقابي والمهني لكل صحفي مبدع؛ بعد مشاركة لجنة النشاط بنقابة الصحفيين برئاسة الكاتب الصحفى حسين الزناتي رئيس تحرير مجلة علاء الدين؛ مع الهيئة المصرية العامة للكتاب لتنفيذ الفعالية الهامة بالمعرض.





فيما أعلن ضيوف الندوة الكتاب الصحفيون عبد المحسن سلامة وعلى حسن وعماد الدين حسين تأييدهم وتشجيعهم لهذه الخطوة، كما أكد الدكتور هيثم الحاج على رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب أن إسهامات الصحفيين فى الثقافة والقوى الناعمة لمصر تستحق دعما ورعاية كبيرين.



