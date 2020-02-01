زراعة الفيوم توقف المتعدين على الأراضي الزراعية في الإجازة الرسمية

قام جهاز حماية الأراضي بالمديرية بقيادة المهندس علي مسعد، والمهندس محمود إسماعيل، مدير الإدارة الزراعية بمركز الفيوم، بالتنسيق مع الوحدة المحلية، بإزالة تعديات على الأراضى الزراعية بناحية هوارة المقطع على مساحة 1 قيراط زمام جمعية هوارة المقطع.





جاء ذلك بحضور محمد شعبان، رئيس الوحدة المحلية بهوارة، والمهندس خالد فتحي، رئيس الحماية بالإدارة الزراعية، وسيد أحمد، حماية الأراضي، وناصر ميلاد، رئيس المكافحة، والمهندس سيد أحمد، حماية الأراضي، والمهندس أيوب محمد، مدير الجمعية، وإزالة أخرى على مساحة ٢ قيراط، وتم الإزالة بأيدي الإدارة بناحية بندر الفيوم على الطريق الدائرى.





وقال الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم: "تُعتبر عمليات التعدى على الأراضى الزراعية من الظواهر السلبية الضارة التى تتسبب فى خسارة مصر للرقعة الزراعية الخضراء باستمرار".





ومن المؤسف أن غول التعدى على الأراضى الزراعية، يتضاعف وتتسارع وتيرتها خلال العطلات والإجازات الرسمية، خاصة فى يوم الجمعة، وعلى ذلك تم تكثيف المتابعة الميدانية لوقف هذه التعديات وإزالتها فى مهدها.

