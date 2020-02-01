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مرأة

فوائد خارقة.. تعرف على فوائد البنجر للرجال

السبت 01/فبراير/2020 - 01:57 ص
تعرف على فوائد البنجر
تعرف على فوائد البنجر في تعزيز القدرة الجنسية
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رضوى حسام
البنجر يحتوى على مستويات كبيرة من البورون المعدنية التى تساعد على زيادة إنتاج الهرمونات الجنسية مما قد يؤدى إلى زيادة فى الرغبة الجنسية، وزيادة الخصوبة، وتحسين الصحة الجنسية لدى الرجال، حسب ما اشار موقع "health line  " البنجر يحتوي على العديد من الفوائد لتعزيز القدرة الجنسية وتشمل :

- يساعد البنجر على ضخ الدم لجميع الأعضاء بما فيها الأعضاء التناسلية مما يزيد من قوتها 
- يحمي القلب من المشاكل الصحية مثل الجلطات والأزمات المفاجئة مما يقوي الصحة الجسدية وبالتالي تؤثر بشكل إيجابي على القدرة الجنسية للرجل.
- يساعد البنجر على زيادة إنتاج الحيوانات المنوية.
- يزيد من نشاط وقوة الجسم أثناء العلاقة الحميمة.
- يزيد من خصوبة النساء.
- من أفضل محفزات الرغبة الجنسية.
- يحمي من الإصابة بالعجز الجنسي.
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