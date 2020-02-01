AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تامر الخشاب يكشف مخطط الـ BBC تجاه الدولة المصرية

السبت 01/فبراير/2020 - 01:33 ص
تامر الخشاب
تامر الخشاب
Advertisements
توك شو
كشف المخرج تامر الخشاب، حقيقة تآمر قناة البى بى سي على الدولة المصرية، وذلك من خلال نشر أخبار تسئ لمصر.

وأوضح "الخشاب"  خلال برنامجه "الكمين"، المذاع على فضائية الحياة، بفيديو من برنامج «تريندينج»، والذي تحدث عن حفل جينيفر لوبيز في مصر، وأثناء حديث المذيعة، ظهرت صورة المسجد الأقصى تحت عنوان حفل جينيفر لوبيز في مصر.

ونوه الخشاب إلى أن البرنامج تتم إذاعته بشكل مسجل، وهذه الصورة لو كانت خطأ كان يمكن أن يتم تداركها في المونتاج، ولكن في الحقيقة هذا المشهد مقصود وإيحائي، وكأن القناة تريد أن تقول للمصريين "مصر باعت القضية الفلسطينية".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حذف مشهد على ربيع مع ويزو من فيلم تامر حسنى .. اعرف السبب | فيديو

اعتزلت الغناء .. مطربة أمريكية تكشف سر اعتناقها الإسلام .. فيديو

الكمين .. أحدث برامج قناة الحياة في مواجهة فبركة الأخبار

مقدم برنامج الكمين: الدول الكبرى تصنع زعامات وهمية لتدمير الأوطان.. شاهد

جينيفر لوبيز بإطلالة مثيرة في حفل توزيع جوائز SAG ..صور

الكمين يكشف ألاعيب "الشرق" و"مكملين" لخداع المصريين بالتكنولوجيا

ترشيحاتنا

أعراض فيروس كورونا عند الكلاب وطرق الوقاية.. تعرف عليها

قتل أم انتحار؟.. قصة العثور على جثة الصحفية رحاب بدر مشنوقة داخل شقتها

في ذكرى رحيل زيزي البدراوي.. قصة رفضها القُبلات والمشاهد الساخنة

شاهد.. حيلة ذكية من سائق تاكسي فى الصين لتجنب عدوى كورونا

5 منها في إفريقيا.. أمريكا تحظر دخول مواطني 6 دول إلى أراضيها

حقيقة رفع أسعار تذاكر القطارات المكيفة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى عز البرد..منى ممدوح تثير الجدل بملابس مكشوفة

رد فعل الملياردير بيل جيتس على زواج ابنته من الشاب المصري

لقطات من المران النهائي للأهلي استعدادا للهلال السوداني