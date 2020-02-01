تامر الخشاب يكشف مخطط الـ BBC تجاه الدولة المصرية

كشف المخرج تامر الخشاب، حقيقة تآمر قناة البى بى سي على الدولة المصرية، وذلك من خلال نشر أخبار تسئ لمصر.





وأوضح "الخشاب" خلال برنامجه "الكمين"، المذاع على فضائية الحياة، بفيديو من برنامج «تريندينج»، والذي تحدث عن حفل جينيفر لوبيز في مصر، وأثناء حديث المذيعة، ظهرت صورة المسجد الأقصى تحت عنوان حفل جينيفر لوبيز في مصر.





ونوه الخشاب إلى أن البرنامج تتم إذاعته بشكل مسجل، وهذه الصورة لو كانت خطأ كان يمكن أن يتم تداركها في المونتاج، ولكن في الحقيقة هذا المشهد مقصود وإيحائي، وكأن القناة تريد أن تقول للمصريين "مصر باعت القضية الفلسطينية".