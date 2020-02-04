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أخبار البلد

مصر الجميلة.. تعالوا زورونا.. تعرف على أهم الأنماط للسياحة العلاجية بأسوان.. صور

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 06:43 م
السياحة فى أسوان
السياحة فى أسوان
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شاذلى عبد الفتاح
 ملكة جمال الأرض .. محافظة أسوان .. جوهرة النيل الساحرة .. والتى وصفها الكثيرون بأجمل المشاتى العالمية .. لما تمتلكه من مقومات فريدة من نوعها .. بشمسها المشرقة وطقسها الدافئ وجوها المنعش الجاف شتاءا .. وسط طبيعتها الخلابة .

فى إطار دعم السياحة تروج " صدى البلد " فى تقريرها للمقاصد السياحية والأنماط والمنتج السياحى فى أسوان وذلك ضمن سلسلة تقاريرها الجديدة " مصر الجميلة .. تعالوا زورونا " حيث نلقى الضوء على أبرز ما يرتاده ويحرص على زيارته السائح والزائر لعاصمة الشباب الأفريقى والاقتصاد والثقافة بالقارة السمراء .

فقد حازت أسوان على إعجاب الجميع من كافة جنسيات دول العالم، لما تمتلكه من تراث متوارث ببشاشة أهلها الطيبين الذين يستقبلون ضيوفهم وزائريهم بحفاوة وترحيب غير مسبوق . 

فأسوان التى تقع أقصى جنوب مصر وتبعد عن القاهرة قرابة الالف كيلومتر ، تعتبر مصدر عشق للكثيرين فى مصر وخارجها لما تمتلكه من الطبيعة الخلابة والجزر النيلية والمحميات الطبيعية وصفاء ونقاء مياه النيل لتكون بذلك قبلة للزعماء والرؤساء والملوك والشخصيات العامة من مختلف دول العالم. 

ولهذا تتمتع أسوان بسطوع الشمس، فقد جعلها من أهم المقاصد التى تشهد تفعيل لمنظومة السياحة العلاجية، ولاسيما فى ظل ما تمتلكه أسوان من الرمال الصفراء الناعمة التى تستطيع علاج العديد من الأمراض، مما يدفع العديد من المرضى للقيام بحمامات الشمس والرمل بالمحافظة ، بجانب الحالة المناخية الرائعة لأسوان حيث تزيد نسبة الأشعة فوق البنفسجية وتنخفض الرطوبة فى الفترة من ديسمبر إلى مارس من كل عام.

ويقول خير محمد رئيس غرفة شركات السياحة ، ووكلاء السفر بأسوان بأن الرمال لها مكونات خاصة فى أسوان تختلف عن بعضها البعض، كما أنها تتكون من عدة عناصر تشكل مع بعضها البعض مزيجًا يساعد فى علاج العديد من الأمراض الروماتيزمية ، وتفيد فى علاج الصدفية وآلام العظام وغيرها من الآلام القوية . 

وأشار إلى أن طريقة العلاج بالرمال تتم من خلال دفن المريض فى الرمال ما عدا الرأس فى الفترة إما قبل الشروق أو الضحى وقبل الغروب تفاديًا لحرارة الشمس فى ذلك الوقت ولمدة تتراوح ما بين خمس إلى عشر دقائق ثم يتم لف المريض عقب الخروج من الحمام الرملى وحمايته من أية تيارات باردة مع إعطائه مشروبات دافئة لرفع المناعة مثل القرفة ويمنع المريض من شرب المياه لمدة لا تقل عن ساعتين ، كما يمكن لمريض الجلدية أن يمشى على الرمال الرطبة لمدة ربع ساعة يوميًا لمدة تتراوح ما بين الأسبوع والثلاثة أسابيع . 

فيما قال المرشد السياحى مصطفى محمد، بأنه يوجد مركز للعلاج الطبيعى يتخصص فى الغمر فى الرمال فى جزيرة إلفنتين حيث يعمل به نخبة من أفضل الأطباء فى هذا المجال ، بجانب حمامات السونة والبخار ، كما يعد منتجع جزيرة إيزيس من أفضل وأكبر منتجعات أسوان للسياحة العلاجية حيث يوفر حمامات الغمر بالرمال الصفراء مع الرمال السوداء ليضمن بذلك نتيجة كبيرة فى علاج الأمراض المختلفة .

وقد أكدت دراسات خرجت من المنتجع أفادت بأن من تعرضوا لحمامات الرمال الصفراء والسمراء تم رفع كفاءتها المناعية وضبط مؤشرات نشاط الروماتويد وسرعة ترسيب الدم حيث حدد المركز مدة لا تقل عن ثلاثة أسابيع للعلاج . 

وأفضل مثال لمن تم علاجه برمال أسوان كنوع من السياحة العلاجية هو السلطان محمد شاه أغاخان الذى كان يعانى من آلام فى العظام فطلب من الرئيس المصرى وقتها الزعيم جمال عبد الناصر أن يسمح بدفنه فى رمال منطقة الجبل الغربى وبالفعل وافق عبد الناصر بل وأعطاه إياه قطعة أرض تطل على النيل البديع فى أسوان وأنشأ فيها أغاخان مقبرته حيث دفن فيها مع زوجته . 

ويضاف لذلك أن مركز الدكتور مجدى يعقوب لأمراض وجراحات وأبحاث القلب والذى يعتبر نموذجًا هامًا للسياحة العلاجية منذ إنشاؤه فى عام 2009 ليكون بحق قبلة لهذه النوعية من السياحات وتمثل أحد مظاهر القوة الناعمة للوطن وتساهم فى علاج المرضى مجانًا بدون مقابل بدون النظر لأى اعتبارات أخرى لتثبت مصر دائمًا بأنها غنية بعلمائها ومبدعيها والذين كان لهم أكبر الأثر فى أن تكون أم الدنيا والقلب النابض للحضارة الإنسانية.
مصر الجميلة.. تعالوا زورونا.. تعرف على أهم الأنماط للسياحة العلاجية بأسوان.. صور
مصر الجميلة.. تعالوا زورونا.. تعرف على أهم الأنماط للسياحة العلاجية بأسوان.. صور
مصر الجميلة.. تعالوا زورونا.. تعرف على أهم الأنماط للسياحة العلاجية بأسوان.. صور
مصر الجميلة.. تعالوا زورونا.. تعرف على أهم الأنماط للسياحة العلاجية بأسوان.. صور
مصر الجميلة.. تعالوا زورونا.. تعرف على أهم الأنماط للسياحة العلاجية بأسوان.. صور
مصر الجميلة.. تعالوا زورونا.. تعرف على أهم الأنماط للسياحة العلاجية بأسوان.. صور
مصر الجميلة.. تعالوا زورونا.. تعرف على أهم الأنماط للسياحة العلاجية بأسوان.. صور
مصر الجميلة.. تعالوا زورونا.. تعرف على أهم الأنماط للسياحة العلاجية بأسوان.. صور
مصر الجميلة.. تعالوا زورونا.. تعرف على أهم الأنماط للسياحة العلاجية بأسوان.. صور
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