أخبار الفن.. قصة ميس حمدان والراقصة جوهرة.. منة عرفة تظهر مع علي غزلان.. سلمان خان يعتدي على معجب

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير الآتي.





نشرت الفنانة الشابة منة عرفة، صورة لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهرت فيها بصحبة اليوتيوبر على غزلان، وذلك بعد أيام من الأخبار التي ترددت حول خطبتهما، وعلقت قائلة: «بهوايا ، انت قاعد معايا»، لتثير الجدل مجددًا حول ذلك، لاسيما أن الطرفين لم يؤكدا الخطبة بشكل رسمي حتى الآن.





أثارت النجمة العالمية سلمى حايك، حالة كبيرة من الجدل عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، بأحدث صورة لها، إذ اعتمدت على الجرأة اللافتة في الصورة، وظهورها بجوار زجاجات الخمر، وعلقت بالإنجليزية قائلة: «أتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع لطيفة».





حالة كبيرة من الجدل أثارها نجم السينما الهندية - بوليوود - «سلمان خان»، مؤخرًا، خلال تواجده في مطار الهند، إذ اصطف بجواره عدد كبير من المعجبين الذين حاولوا التقاط صور تذكارية معه.





نشرت الفنانة ديانا حداد صورة لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق الصور انستجرام، ظهرت فيها بصحبة شقيقها «فادي»، في ظهور نادر للأخير معه، فهو لا يعتاد الظهور مع شقيقته وكان أخر ظهور منذ 3 سنوات.





نشرت الفنانة ميس حمدان، مقطع فيديو قصيرا لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهرت فيه ببطن مكشوف، وتؤدي وصلة من الرقص الشرقي التي أثارت بها الجدل.



