أخبار التوك شو.. حمدي رزق يوجة رسالة لـ أبو العينين.. ومحمد ممدوح يحكي قصة تعرفه على بقرة.. وابنة ماجدة تكشف عدد زيجاتها

نشر موقع "صدى البلد"، أمس الجمعة ، مجموعة من الأخبار المهمة التي تم انتقاؤها من برامج التوك شو، وفيما يلي أبرزها:





قال الإعلامي حمدي رزق، إن رجل الصناعة ونائب رئيس حزب مستقبل وطن محمد أبو العينين، عقد اجتماعا مثمرا مع شباب الجيزة وتم الإعلان عن وعود وتقديم مجموعة كبيرة من الاقتراحات خلال ذلك اللقاء.





قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إنه حتى الآن لا توجد حالات مصابة بفيروس كورونا في مصر.





قال الفنان محمد ممدوح، إنه خلال تصوير فيلم بنشتري راجل، تعلم حلب البقرة والتعامل مع الحيوانات في المزرعة.





قال وزير الخارجية سامح شكري، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعطي اهمية كبيرة لمفاوضات سد النهضة وهذا ظهر عند مقابلة وزراء الري قبل بدء المفاوضات.





قالت الفنانة غادة نافع، إن والدتها الفنانة الراحلة ماجدة، كانت منظمة جدا وكانت تحتفظ بكل الصور والتحف والانتيكات الخاصة بها، لدرجة أن المكان الموجود به الذكريات الخاصة بها كان ممنوعا أن يدخله أحد.





قال باسل السيسي نائب رئيس غرفة شركات السياحة، إن أسعار العمرة ذلك العام تتراوح بين 25 و30 ألف جنيه كون الرحلات للسعودية دائما عبارة عن برامج اقتصادية بالدرجة الأولى.





قال الدكتور كريم أبو المجد رئيس جهاز جراحات الجهاز الهضمى والأمعاء بمستشفى كليفلاند الأمريكية، أنه تم تكريمه من قبل الجمعية الأمريكية للعيوب الخلقية بالأمعاء، وذلك تقديرا لجهوده فى علاج لمرض أحد العيوب الخلقية للأمعاء.



