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ثقافة

اكتشافات وترميم وتطوير.. 100 صورة ترصد زيارة وزيري السياحة والآثار إلى المنيا.. صور

السبت 01/فبراير/2020 - 11:27 ص
صدى البلد
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المنيا / علاء المنياوي

على مدار يومين، قام د.خالد العناني وزير السياحة والآثار بزيارة ناجحة إلى محافظة المنيا، حيث تفقد عددًا من المواقع الأثرية للوقوف على حالتها من حيث التطوير والترميم، وحضرت كاميرا موقع صدي البلد زيارات وزير السياحة والآثار يومي الجمعة والسبت.

بدأت الزيارات بإعلان العناني عن أول كشف أثري لعام 2020 وذلك بمنطقة الغريفة بتونا الجبل بمحافظة المنيا، والتي تعمل بها البعثة الاثرية المصرية برئاسة الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

ونجحت فى الكشف عن العديد من المقابر العائلية التى تخص كبار كهنة  الإله جحوتى وكبار الموظفين بالإقليم الخامس عشر من اقاليم مصر العليا وعاصمته  الاشمونين.

الكشف كان فرصة ليؤكد العناني أن محافظة المنيا لا زالت منطقة بكر وتحمل فى جعبتها الكثير من الأسرار التى ستبوح عنها، فمنذ عام ٢٠١٨ تم الاعلان عن ٤ اكتشافات أثرية جديدة منهم خبيئة للمومياوات و مجموعة من المقابر بها توابيت و أثاث جنائزي بمنطقة تونا الجبل.

والكشف عبارة عن ١٦ مقبرة بها حوالي ٢٠ تابوت مختلفة الأشكال والأحجام، من بينهم 5 توابيت مصنوعة من الحجر الجيري على هيئة آدمية منقوشة بكتابات الهيروغليفية،وأكثر من  10.000 تمثال اوشابتى، وأكثر من  ٧٠٠ تميمة مختلفة الأشكال والأحجام والمواد.

وفي اليوم الثاني قام العناني بزيارة كنيسة ودير السيدة العذراء بمنطقة جبل الطير، والمغارة التي لجأت إليها العائلة المقدسة أثناء وجودها في المنيا،واستمع الي شرح مفصل عن مشروع الترميم الذي يقوم به المجلس الأعلي للآثار بالدير والكنيسة والمغارة ومشروع تطوير المنطقة لرفع كفاءة الخدمات السياحية بها.

ووجه وزير السياحة والآثار ببعض التوصيات في أعمال الترميم لرفع كفاءة الخدمات السياحية بها لخدمة الزائرين بصورة أفضل حيث أنها أحد محطات رحلة العائلة المقدسة.

وتعتبر منطقة جبل الطير هي أحد نقاط مسار رحلة العائلة المقدسة في المحافظات الثمانية التي يتضمنها خط سير العائلة المقدسة في مصر.

وزار وزير السياحة والآثار منذ بداية عام 2020 عدد من محطات رحلة العائلة المقدسة منها شجرة العذراء مريم بالمطرية وكنيسة ابي سرجة والكنيسة المعلقة وكنيسة العذراء بالمعادى.

وقال المهندس وعد الله أبو العلا رئيس قطاع المشروعات بالمجلس الأعلى للآثار، أن أعمال مشروع ترميم كنيسة الدير بدأ منذ عام ٢٠١٨، بعد موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية، حيث تم تنفيذ الأعمال علي مرحلتين، شملت المرحلة الأولى الممر الغربي وقد انتهت تماما، والمرحلة الثانية شملت الممر الجنوبي ومازال العمل.

وكانت منطقة آثار البهنسا آخر محطات الزيارة،حيث تفقد العناني القباب الاثرية لأضرحة آل البيت الموجودة بمنطقة آثار البهنسا بمحافظة المنيا و ذلك للوقوف على حالتها الراهنة،و أصدر أوامره بالبدء الفوري لمشروع درء الخطورة و الترميمرفع كفاءة  القباب الأثرية،وتطوير مركز الزوار و الخدمات السياحية بها ووضع لوحات إرشادية باللغة العربية و الإنجليزية.

وتعد البهنسا من أهم القري الأثرية في مصر حيث يوجد بها آثار من مختلف العصور التاريخية  سواء الفرعونية واليونانية والرومانية والقبطية والإسلامية.

وفي الفترة الرومانية؛ عرفت البهنسا كمدينة قديمة اسمها بيمازيت، أما في العصر الإسلامي فتحها قيس بن الحارث المرادي سنة 22 هجرية وسميت ولاية البهنسا لتمتد من منطقة الواسطي حتى سمالوط، واستمرت كعاصمة الإقليم حتى منتصف القرن الثامن عشر الميلادي.

ويزيد من قيمتها القدسية والتاريخية شمولها علي عدد كبير من مقابر صحابة النبي صلي الله علية، ونظرا لذلك عرفت باسم  ارض الشهداء أو البقيع الثاني لكثرة المسلمين الذين اسشهدوا بها اثناء الفتح الاسلامي للبهنسا.  


ومن أشهر المزارات والمعالم التاريخية بقرية البهنسا 17 قبة ضريحية للصحابة والتابعين الصالحين كقبة السبع بنات، ومقام سيدي جعفر وعلى أولاد عقيل بن علي ابن أبى طالب، وقبـة التكرورى،  ومقـام سيدي الأمير زياد بن الحرث بن ابى سفيان بن عبد المطلب، ومقـام ابان بن عثمان بن عفان، وقبـة محمد بن ابى عبد الرحمن بن ابى بكر الصديق، وأيضا مسجد الحسن الصالح بن زين العابدين بن الحسين بن على بن ابى طالب. 

اكتشافات وترميم وتطوير.. 100 صورة ترصد زيارة وزيري السياحة والآثار إلى المنيا.. صور
اكتشافات وترميم وتطوير.. 100 صورة ترصد زيارة وزيري السياحة والآثار إلى المنيا.. صور
اكتشافات وترميم وتطوير.. 100 صورة ترصد زيارة وزيري السياحة والآثار إلى المنيا.. صور
اكتشافات وترميم وتطوير.. 100 صورة ترصد زيارة وزيري السياحة والآثار إلى المنيا.. صور
اكتشافات وترميم وتطوير.. 100 صورة ترصد زيارة وزيري السياحة والآثار إلى المنيا.. صور
اكتشافات وترميم وتطوير.. 100 صورة ترصد زيارة وزيري السياحة والآثار إلى المنيا.. صور
اكتشافات وترميم وتطوير.. 100 صورة ترصد زيارة وزيري السياحة والآثار إلى المنيا.. صور
اكتشافات وترميم وتطوير.. 100 صورة ترصد زيارة وزيري السياحة والآثار إلى المنيا.. صور
اكتشافات وترميم وتطوير.. 100 صورة ترصد زيارة وزيري السياحة والآثار إلى المنيا.. صور
اكتشافات وترميم وتطوير.. 100 صورة ترصد زيارة وزيري السياحة والآثار إلى المنيا.. صور
اكتشافات وترميم وتطوير.. 100 صورة ترصد زيارة وزيري السياحة والآثار إلى المنيا.. صور
اكتشافات وترميم وتطوير.. 100 صورة ترصد زيارة وزيري السياحة والآثار إلى المنيا.. صور
اكتشافات وترميم وتطوير.. 100 صورة ترصد زيارة وزيري السياحة والآثار إلى المنيا.. صور
اكتشافات وترميم وتطوير.. 100 صورة ترصد زيارة وزيري السياحة والآثار إلى المنيا.. صور
اكتشافات وترميم وتطوير.. 100 صورة ترصد زيارة وزيري السياحة والآثار إلى المنيا.. صور
اكتشافات وترميم وتطوير.. 100 صورة ترصد زيارة وزيري السياحة والآثار إلى المنيا.. صور
اكتشافات وترميم وتطوير.. 100 صورة ترصد زيارة وزيري السياحة والآثار إلى المنيا.. صور
اكتشافات وترميم وتطوير.. 100 صورة ترصد زيارة وزيري السياحة والآثار إلى المنيا.. صور
اكتشافات وترميم وتطوير.. 100 صورة ترصد زيارة وزيري السياحة والآثار إلى المنيا.. صور
اكتشافات وترميم وتطوير.. 100 صورة ترصد زيارة وزيري السياحة والآثار إلى المنيا.. صور
اكتشافات وترميم وتطوير.. 100 صورة ترصد زيارة وزيري السياحة والآثار إلى المنيا.. صور
اكتشافات وترميم وتطوير.. 100 صورة ترصد زيارة وزيري السياحة والآثار إلى المنيا.. صور
اكتشافات وترميم وتطوير.. 100 صورة ترصد زيارة وزيري السياحة والآثار إلى المنيا.. صور
اكتشافات وترميم وتطوير.. 100 صورة ترصد زيارة وزيري السياحة والآثار إلى المنيا.. صور
اكتشافات وترميم وتطوير.. 100 صورة ترصد زيارة وزيري السياحة والآثار إلى المنيا.. صور
اكتشافات وترميم وتطوير.. 100 صورة ترصد زيارة وزيري السياحة والآثار إلى المنيا.. صور
اكتشافات وترميم وتطوير.. 100 صورة ترصد زيارة وزيري السياحة والآثار إلى المنيا.. صور
اكتشافات وترميم وتطوير.. 100 صورة ترصد زيارة وزيري السياحة والآثار إلى المنيا.. صور
اكتشافات وترميم وتطوير.. 100 صورة ترصد زيارة وزيري السياحة والآثار إلى المنيا.. صور
اكتشافات وترميم وتطوير.. 100 صورة ترصد زيارة وزيري السياحة والآثار إلى المنيا.. صور
اكتشافات وترميم وتطوير.. 100 صورة ترصد زيارة وزيري السياحة والآثار إلى المنيا.. صور
اكتشافات وترميم وتطوير.. 100 صورة ترصد زيارة وزيري السياحة والآثار إلى المنيا.. صور
اكتشافات وترميم وتطوير.. 100 صورة ترصد زيارة وزيري السياحة والآثار إلى المنيا.. صور
اكتشافات وترميم وتطوير.. 100 صورة ترصد زيارة وزيري السياحة والآثار إلى المنيا.. صور
اكتشافات وترميم وتطوير.. 100 صورة ترصد زيارة وزيري السياحة والآثار إلى المنيا.. صور
اكتشافات وترميم وتطوير.. 100 صورة ترصد زيارة وزيري السياحة والآثار إلى المنيا.. صور
اكتشافات وترميم وتطوير.. 100 صورة ترصد زيارة وزيري السياحة والآثار إلى المنيا.. صور
اكتشافات وترميم وتطوير.. 100 صورة ترصد زيارة وزيري السياحة والآثار إلى المنيا.. صور
اكتشافات وترميم وتطوير.. 100 صورة ترصد زيارة وزيري السياحة والآثار إلى المنيا.. صور
اكتشافات وترميم وتطوير.. 100 صورة ترصد زيارة وزيري السياحة والآثار إلى المنيا.. صور
اكتشافات وترميم وتطوير.. 100 صورة ترصد زيارة وزيري السياحة والآثار إلى المنيا.. صور
اكتشافات وترميم وتطوير.. 100 صورة ترصد زيارة وزيري السياحة والآثار إلى المنيا.. صور
اكتشافات وترميم وتطوير.. 100 صورة ترصد زيارة وزيري السياحة والآثار إلى المنيا.. صور
اكتشافات وترميم وتطوير.. 100 صورة ترصد زيارة وزيري السياحة والآثار إلى المنيا.. صور
اكتشافات وترميم وتطوير.. 100 صورة ترصد زيارة وزيري السياحة والآثار إلى المنيا.. صور
اكتشافات وترميم وتطوير.. 100 صورة ترصد زيارة وزيري السياحة والآثار إلى المنيا.. صور
اكتشافات وترميم وتطوير.. 100 صورة ترصد زيارة وزيري السياحة والآثار إلى المنيا.. صور
اكتشافات وترميم وتطوير.. 100 صورة ترصد زيارة وزيري السياحة والآثار إلى المنيا.. صور
اكتشافات وترميم وتطوير.. 100 صورة ترصد زيارة وزيري السياحة والآثار إلى المنيا.. صور
اكتشافات وترميم وتطوير.. 100 صورة ترصد زيارة وزيري السياحة والآثار إلى المنيا.. صور
اكتشافات وترميم وتطوير.. 100 صورة ترصد زيارة وزيري السياحة والآثار إلى المنيا.. صور
اكتشافات وترميم وتطوير.. 100 صورة ترصد زيارة وزيري السياحة والآثار إلى المنيا.. صور
اكتشافات وترميم وتطوير.. 100 صورة ترصد زيارة وزيري السياحة والآثار إلى المنيا.. صور
اكتشافات وترميم وتطوير.. 100 صورة ترصد زيارة وزيري السياحة والآثار إلى المنيا.. صور
اكتشافات وترميم وتطوير.. 100 صورة ترصد زيارة وزيري السياحة والآثار إلى المنيا.. صور
اكتشافات وترميم وتطوير.. 100 صورة ترصد زيارة وزيري السياحة والآثار إلى المنيا.. صور
اكتشافات وترميم وتطوير.. 100 صورة ترصد زيارة وزيري السياحة والآثار إلى المنيا.. صور
اكتشافات وترميم وتطوير.. 100 صورة ترصد زيارة وزيري السياحة والآثار إلى المنيا.. صور
اكتشافات وترميم وتطوير.. 100 صورة ترصد زيارة وزيري السياحة والآثار إلى المنيا.. صور
اكتشافات وترميم وتطوير.. 100 صورة ترصد زيارة وزيري السياحة والآثار إلى المنيا.. صور
اكتشافات وترميم وتطوير.. 100 صورة ترصد زيارة وزيري السياحة والآثار إلى المنيا.. صور
اكتشافات وترميم وتطوير.. 100 صورة ترصد زيارة وزيري السياحة والآثار إلى المنيا.. صور
اكتشافات وترميم وتطوير.. 100 صورة ترصد زيارة وزيري السياحة والآثار إلى المنيا.. صور
اكتشافات وترميم وتطوير.. 100 صورة ترصد زيارة وزيري السياحة والآثار إلى المنيا.. صور
اكتشافات وترميم وتطوير.. 100 صورة ترصد زيارة وزيري السياحة والآثار إلى المنيا.. صور
اكتشافات وترميم وتطوير.. 100 صورة ترصد زيارة وزيري السياحة والآثار إلى المنيا.. صور
اكتشافات وترميم وتطوير.. 100 صورة ترصد زيارة وزيري السياحة والآثار إلى المنيا.. صور
اكتشافات وترميم وتطوير.. 100 صورة ترصد زيارة وزيري السياحة والآثار إلى المنيا.. صور
اكتشافات وترميم وتطوير.. 100 صورة ترصد زيارة وزيري السياحة والآثار إلى المنيا.. صور
اكتشافات وترميم وتطوير.. 100 صورة ترصد زيارة وزيري السياحة والآثار إلى المنيا.. صور
اكتشافات وترميم وتطوير.. 100 صورة ترصد زيارة وزيري السياحة والآثار إلى المنيا.. صور
اكتشافات وترميم وتطوير.. 100 صورة ترصد زيارة وزيري السياحة والآثار إلى المنيا.. صور
اكتشافات وترميم وتطوير.. 100 صورة ترصد زيارة وزيري السياحة والآثار إلى المنيا.. صور
اكتشافات وترميم وتطوير.. 100 صورة ترصد زيارة وزيري السياحة والآثار إلى المنيا.. صور
اكتشافات وترميم وتطوير.. 100 صورة ترصد زيارة وزيري السياحة والآثار إلى المنيا.. صور
اكتشافات وترميم وتطوير.. 100 صورة ترصد زيارة وزيري السياحة والآثار إلى المنيا.. صور
اكتشافات وترميم وتطوير.. 100 صورة ترصد زيارة وزيري السياحة والآثار إلى المنيا.. صور
اكتشافات وترميم وتطوير.. 100 صورة ترصد زيارة وزيري السياحة والآثار إلى المنيا.. صور
اكتشافات وترميم وتطوير.. 100 صورة ترصد زيارة وزيري السياحة والآثار إلى المنيا.. صور
اكتشافات وترميم وتطوير.. 100 صورة ترصد زيارة وزيري السياحة والآثار إلى المنيا.. صور
اكتشافات وترميم وتطوير.. 100 صورة ترصد زيارة وزيري السياحة والآثار إلى المنيا.. صور
اكتشافات وترميم وتطوير.. 100 صورة ترصد زيارة وزيري السياحة والآثار إلى المنيا.. صور
اكتشافات وترميم وتطوير.. 100 صورة ترصد زيارة وزيري السياحة والآثار إلى المنيا.. صور
اكتشافات وترميم وتطوير.. 100 صورة ترصد زيارة وزيري السياحة والآثار إلى المنيا.. صور
اكتشافات وترميم وتطوير.. 100 صورة ترصد زيارة وزيري السياحة والآثار إلى المنيا.. صور
اكتشافات وترميم وتطوير.. 100 صورة ترصد زيارة وزيري السياحة والآثار إلى المنيا.. صور
اكتشافات وترميم وتطوير.. 100 صورة ترصد زيارة وزيري السياحة والآثار إلى المنيا.. صور
اكتشافات وترميم وتطوير.. 100 صورة ترصد زيارة وزيري السياحة والآثار إلى المنيا.. صور
اكتشافات وترميم وتطوير.. 100 صورة ترصد زيارة وزيري السياحة والآثار إلى المنيا.. صور
اكتشافات وترميم وتطوير.. 100 صورة ترصد زيارة وزيري السياحة والآثار إلى المنيا.. صور
اكتشافات وترميم وتطوير.. 100 صورة ترصد زيارة وزيري السياحة والآثار إلى المنيا.. صور
اكتشافات وترميم وتطوير.. 100 صورة ترصد زيارة وزيري السياحة والآثار إلى المنيا.. صور
اكتشافات وترميم وتطوير.. 100 صورة ترصد زيارة وزيري السياحة والآثار إلى المنيا.. صور
اكتشافات وترميم وتطوير.. 100 صورة ترصد زيارة وزيري السياحة والآثار إلى المنيا.. صور
اكتشافات وترميم وتطوير.. 100 صورة ترصد زيارة وزيري السياحة والآثار إلى المنيا.. صور
اكتشافات وترميم وتطوير.. 100 صورة ترصد زيارة وزيري السياحة والآثار إلى المنيا.. صور
اكتشافات وترميم وتطوير.. 100 صورة ترصد زيارة وزيري السياحة والآثار إلى المنيا.. صور
اكتشافات وترميم وتطوير.. 100 صورة ترصد زيارة وزيري السياحة والآثار إلى المنيا.. صور
اكتشافات وترميم وتطوير.. 100 صورة ترصد زيارة وزيري السياحة والآثار إلى المنيا.. صور
اكتشافات وترميم وتطوير.. 100 صورة ترصد زيارة وزيري السياحة والآثار إلى المنيا.. صور
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