AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

الركاب نزلوا قبل الحادثة بدقيقة.. انقلاب ميكروباص في ترعة بالجيزة

السبت 01/فبراير/2020 - 01:52 ص
انقلاب ميكروباص في
انقلاب ميكروباص في ترعة بالجيزة
Advertisements
ندى حمودة - أحمد مهدي
سقط ميكروباص في أحد المصارف بمنطقة ناهيا بمدينة الجيزة دون إصابات.


تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا يفيد بانقلاب ميكروباص في أحد المصارف بمنطقة الكفر بمدينة ناهيا، وعلى الفور تم الدفع بالاوناش لانتشال السيارة.


وتبين من التحريات الأولية أن ركاب الميكروباص غادروا بأكملهم قبل الحادث بأمتار قليلة، ثم شاهدوا الميكروباص يسقط في مياه المصرف.


كما شرحت التحريات عدم وجود مصابين تماما، وإنقاذ سائق الميكروباص. 

تحرر المحضر اللازم وجار انتشال الميكروباص.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بداية غير مبشرة لـ2020.. مصرع وإصابة 267 مصري في حوادث الطرق منذ بداية العام

إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص على طريق المريوطية بالجيزة

مفاجأة في وفاة 5 عمال بالجيزة.. تفاصيل جديدة كشفتها التحريات الأمنية

بسبب صوت الكاسيت.. إصابة شخصين دهسهم ميكروباص بعد خلاف مع السائق

منقذ المواطنين بالنجدة.. السيرة الذاتية للعميد ممدوح مراد مدير الطرق والمنافذ الجديد بالجيزة

ترشيحاتنا

حقيقة رفع أسعار تذاكر القطارات المكيفة

غادة نافع: عيطت ليلة الدخلة وجوزي رجعني لأمي

شاهد.. بعد رحيل خالد بشارة.. أصدقاء ومحبي رائد الأعمال يودعونه عبر صفحته الشخصية

إنزال علم بريطانيا من مبنى الاتحاد الأوروبي في بروكسل.. فيديو

اخبار الرياضة | شوبير فى القائمة الأفريقية للأهلي.. الاتحاد القطري يستفز الزمالك

فيديو جراف| معجزة.. الصين تجهز مستشفى فى 48 ساعة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى عز البرد..منى ممدوح تثير الجدل بملابس مكشوفة

رد فعل الملياردير بيل جيتس على زواج ابنته من الشاب المصري

لقطات من المران النهائي للأهلي استعدادا للهلال السوداني