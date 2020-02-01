الركاب نزلوا قبل الحادثة بدقيقة.. انقلاب ميكروباص في ترعة بالجيزة

سقط ميكروباص في أحد المصارف بمنطقة ناهيا بمدينة الجيزة دون إصابات.









تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا يفيد بانقلاب ميكروباص في أحد المصارف بمنطقة الكفر بمدينة ناهيا، وعلى الفور تم الدفع بالاوناش لانتشال السيارة.









وتبين من التحريات الأولية أن ركاب الميكروباص غادروا بأكملهم قبل الحادث بأمتار قليلة، ثم شاهدوا الميكروباص يسقط في مياه المصرف.









كما شرحت التحريات عدم وجود مصابين تماما، وإنقاذ سائق الميكروباص.



