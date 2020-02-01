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ثقافة

أسما رؤوف توقع «سيناء قلب العالم» بمعرض الكتاب.. صور

السبت 01/فبراير/2020 - 01:53 ص
توقيع كتاب
توقيع كتاب
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محمد صبحى
احتفلت اسما رؤوف الباحثة والمدونة الشهيرة في وصف الأماكن السياحية والتاريخية المصرية بتوقيع كتابها الأول "سيناء قلب العالم" داخل قاعة ٢ بمعرض الكتاب عن دار الوطن للنشر والتوزيع .

حضر توقيع "سيناء قلب العالم " عدد كبير من جمهور الكتابة من مختلف محافظات الجمهورية وبخاصة القاهرة والإسكندرية والمنصورة وأسيوط بدمنهور بالإضافة وعدد من الإعلاميين منهم احمد الصياد مدير السوشيال ميديا بموقع مبتدأ ومحمد نشأت مذيع راديو ٩٠٩٠ و احمد عبدالمقصود من التلفزيون المصري ووائل دياب من البي بي سي وأحمد الأشقر من روسيا اليوم وعبدالجواد ابو كاب مستشار وزيرة البيئة .. وغيرهم.

ويتناول الكتاب توثيق الأماكن السياحية بأسلوب مشوق أشبه بسيناريو درامي لوصف يكشف أسرار وحكايات " أرض الفيروز "سيناء معشوقة الكتابة التي وقعت في غرام الأرض التي مر عليها الأنبياء ، والقديسين ، وخرجت منها رسائل السلام للعالم والتي تعد رمز المحبة ، و الوطنية و بوابة مصر الشرقية وتمتلك سحر الطبيعة فهي جوهرة السياحة التي يري فيها العالم أجمل المشاهد التي تجمع الجبال و المياه ، وانها مصدر إلهام لكل فنان عاشق للطبيعة .
أسما رؤوف توقع «سيناء قلب العالم» بمعرض الكتاب.. صور
أسما رؤوف توقع «سيناء قلب العالم» بمعرض الكتاب.. صور
أسما رؤوف توقع «سيناء قلب العالم» بمعرض الكتاب.. صور
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