أسما رؤوف توقع «سيناء قلب العالم» بمعرض الكتاب.. صور

احتفلت اسما رؤوف الباحثة والمدونة الشهيرة في وصف الأماكن السياحية والتاريخية المصرية بتوقيع كتابها الأول "سيناء قلب العالم" داخل قاعة ٢ بمعرض الكتاب عن دار الوطن للنشر والتوزيع .





حضر توقيع "سيناء قلب العالم " عدد كبير من جمهور الكتابة من مختلف محافظات الجمهورية وبخاصة القاهرة والإسكندرية والمنصورة وأسيوط بدمنهور بالإضافة وعدد من الإعلاميين منهم احمد الصياد مدير السوشيال ميديا بموقع مبتدأ ومحمد نشأت مذيع راديو ٩٠٩٠ و احمد عبدالمقصود من التلفزيون المصري ووائل دياب من البي بي سي وأحمد الأشقر من روسيا اليوم وعبدالجواد ابو كاب مستشار وزيرة البيئة .. وغيرهم.



