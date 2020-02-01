AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

هل تستطيع استرداد ثمن التذكرة إذا حدث عطل في القطار أثناء السفر؟

السبت 01/فبراير/2020 - 07:30 ص
قطار سكة حديد
قطار سكة حديد
Advertisements
أحمد أبوشوشة
إذا كنت مسافرا عن طريق قطارات هيئة سكك حديد مصر، وحجزت درجة "مكيفة الهواء"، وحدث عطل في مكيف الهواء فهل يحق للراكب أن يسترد قيمة تذكرته ويعدل عن السفر؟.

"صدى البلد" ستقدم لك إجابة وافية عن هذا السؤال طبقا للأحكام واللوائح المتعلقة بالسفر عبر قطارات سكك حديد مصر، والتي تنص على أنه في حالة عطل جهاز تكييف الهواء للراكب الحق في تقديم التذكرة الكاملة أو فرق التكييف لصرف فرق التكييف وذلك خلال 3 أيام بما فيها يوم الوصول، وذلك عن المسافة التي تعطل خلالها جهاز التكييف.

ولكن يشترط في هذه الحالة أن يثبت ذلك العطل بمعرفة قائد القطار، وقيامه بإخطار كل محطة من محطات وقوف القطار، والمحطة الانتهائية له.

أما في حالة عطل جهاز التكييف من محطة قيام الراكب وعدل عن السفر فيرد له ما سبق تحصيله نقدا دون خصم شيء منه - أي ثمن التذكرة كاملة، بمعرفة المحطة الصارفة لتذاكر الدرجة مكيفة الهواء.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دفاع شهيد التذكرة يطلب تعديل التهمة وتعويض مليون جنيه من المتهم والنقل

في هذه الحالات يمكنك إعادة تذكرة القطار واسترداد ثمنها |خدمات

تعديلات جديدة على نظام استرجاع تذاكر القطارات.. تعرف عليها

ترشيحاتنا

لبنان ذهب مع الريح.. جهاد الخازن: البلد مقبلة على حرب أهلية

قبل ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2020.. رسالة عاجلة من وزير التعليم للطلاب

حسين السيد يكشف دور علي معلول في رحيله لـ الصفاقسي.. وكواليس مفاوضات الزمالك..فيديو

فضل السجود .. 10 مكافآت ربانية تجعلك حريصا عليه

بعد زفافهما بيوم واحد.. مصرع عروسين خنقًا بالغاز في الشرابية

القاتل الصامت.. ضغط الدم المرتفع أعراضه وطرق علاجه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جيبة كاروهات وقصة شعر جديدة.. نيرمين الفقي تخطف الأنظار

لـ جذب المتابعين.. شاهد فتاة تبتلع آلة عزف أثناء تصوير مقطع TikTok

موعد انتهاء مسلسل The Crown.. والكشف عن آخر ممثلة تؤدي دور الملكة إليزابيث