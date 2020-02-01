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أخبار العالم

شاهد.. احتفالات عارمة في بريطانيا لحظة إعلان الانفصال عن الاتحاد الأوروبي

السبت 01/فبراير/2020 - 02:14 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
اندلعت احتفالات عارمة، منذ قليل، في شوارع بريطانيا أثناء العد التنازلي الأخير لخروجها رسميًا من الاتحاد الأوروبي، لتفتح صفحة جديدة في علاقتها مع التكتل الأوروبي وباقي دول العالم. 

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بهذه المناسبة إن "مهمتنا الآن هي توحيد البلاد والسير بها إلى الأمام"، مؤكدا أن "بريكست" ليس النهاية وإنما بداية صفحة جديدة في تاريخ بريطانيا.

ووافق البرلمان الأوروبي، يوم الأربعاء، وبشكل نهائي، على انسحاب بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي بأغلبية الأصوات.

وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي وقعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، على اتفاقية انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بعد موافقة لجنة البرلمان الأوروبي.

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