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مرأة

هنفطر إيه.. باذنجان بانية بطريقة جديدة وبطاطس مهروسة بالبيض

السبت 01/فبراير/2020 - 08:01 ص
هنفطر إيه .. باذنجان
هنفطر إيه .. باذنجان بانية بطريقة جديدة وبطاطس مهروسة بالبيض
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رضوى حسام
وجبة الفطار من أهم الوجبات الأساسية في اليوم، فهي تمد الجسم بالطاقة والحيوية ليتمكن الفرد من بدء يومه، لذلك يجب التنويع في وجبات الفطار وإضافة بعض العناصر الغذائية المفيدة، نقدم لكِ أشهى وأفضل وجبة فطار ..

مكونات بطاطس مهروسة بالبيض:

2 ثمرة بطاطس
2 بيضة 
2 ملعقة زبدة 
ملح و فلفل أسود 

طريقة تحضير بطاطس مهروسة بالبيض: 

قومي بتقشير البطاطس وسلقها في الماء على النار.

اهرسي البطاطس في وعاء عميق.

في مقلاة على نار هادئة، اخفقي البيض مع الزبدة وقلبيه.

بعد أن ينضج البيض أضيفيه على البطاطس مع الزبدة.

ضعي الملح والفلفل الأسود وقلبي البطاطس والبيض معًا.

مقادير طريقة عمل باذنجان بانيه :

باذنجان رومي
فجيتار حار
بيض
دقيق
بقسماط
زيت للقلى
ملح
فلفل أسود
الدقة
كزبرة خضراء مفرومة
خل
طماطم مبشورة
ثوم مفروم
ملح
فلفل أسود

طريقة تحضير باذنجان بانيه :

- يقطع الباذنجان شرائح ويقلب في الدقيق ثم خليط البيض مع الملح والفلفل الأسود ثم البقسماط ثم الفجيتار والبقسماط تقلى في الزيت

- يخلط الثوم والطماطم والكزبرة والملح و تخلط مكونات الدقة وتضاف إلى الباذنجان المقلي يقدم الباذنجان البانيه

هنفطر إيه.. باذنجان بانية بطريقة جديدة وبطاطس مهروسة بالبيض
هنفطر إيه.. باذنجان بانية بطريقة جديدة وبطاطس مهروسة بالبيض
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