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رياضة

بفرمان من الفيفا.. اتحاد الكرة يغلق باب قيد اللاعبين الجدد رسميا

السبت 01/فبراير/2020 - 02:38 ص
اتحاد الكرة المصري
اتحاد الكرة المصري
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محمد رشاد
أغلقت لجنة شئون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم ، فى منتصف ليل الجمعة باب القيد الشتوى أمام الأندية الراغبة فى قيد لاعبين جدد لتدعيم صفوفها، تنفيذًا لتعليمات الاتحاد الدولي لكرة التي تسمح للأندية بقيد 30 لاعبًا فى قائمة الموسم الجارى الذى انطلق 19 سبتمبر الماضى، مع عدم تقييد الأندية بقيد لاعبين من مواليد 97 فى القائمة، وترك للأندية الحرية فى قيد أى أعمار فى القائمة بشرط ألا يتخطوا الـ30 لاعبًا.

واشترط اتحاد الكرة على جميع الأندية قبل القيد الشتوى سداد كافة المديونيات والمستحقات المتأخرة لديها لصالح الاتحاد أولًا وهو ما حدث مع النادى الأهلى قبل قيد محمود كهربا وأليو بادجى، ومع الزمالك قبل قيد الكونغولى كاسونجو.

واستقبلت خزينة الاتحاد المصرى لكرة القدم حوالى 20 مليون جنيه كنتيجة مباشرة لتنفيذ قرار لجنة إدارة الاتحاد بوقف القيد أمام الأندية لحين سداد أى مديونيات عليها، كما يدرس اتحاد كرة القدم ملف الـ VAR من حيث إيجاد رعاة له فى إطار العمل على زيادة إيرادات الاتحاد وتنظيم حقوقه.
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