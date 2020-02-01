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سيارات

سعر و مواصفات سيارة محمد رمضان lamborghini aventador لامبورجيني أفينتادور

السبت 01/فبراير/2020 - 09:01 ص
سيارة محمد رمضان
سيارة محمد رمضان
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اشرف عطية
استعرض الفنان محمد رمضان سيارته الجديدة بعد تعديلها وكتابة اسمه على خلفية السيارة وعبارة "number one" على جانبيها. 

وحملت السيارة لونين هما الذهبي والأسود مع رقم Number 1 على غطاء المحرك الأمامي وعلى الأجزاء الجانبية من السيارة مع حماية جسم السيارة بالكامل من خلال شركة تعديل شهيرة للسيارات في مصر.

ويملك الفنان محمد رمضان الكثير من السيارات المميزة الفاخرة التي تتنوع بين السيارات الكوبيه والـSUV والسيدان الفاخرة.

السيارة ماركة لامبورجيني Lamborghini Aventador SVJ، ويصل موديل 2020 منها إلى 8 ملايين و250 ألف جنيه مصري دون التعديلات التي تمت على السيارة.


ويتوفر منها 800 نسخة، وتعمل بمحرِك V12بقوة 770
حصانًا، وعزم دوران 620 نيوتن. متر، وبمعدل تسارع من 0 إلى 100 كم / ساعة  في 2.9 ثانية، لتصل السرعة القصوى لها إلى 346 كم / ساعة.

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