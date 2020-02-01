سعر و مواصفات سيارة محمد رمضان lamborghini aventador لامبورجيني أفينتادور

استعرض الفنان محمد رمضان سيارته الجديدة بعد تعديلها وكتابة اسمه على خلفية السيارة وعبارة " number one " على جانبيها.





وحملت السيارة لونين هما الذهبي والأسود مع رقم Number 1 على غطاء المحرك الأمامي وعلى الأجزاء الجانبية من السيارة مع حماية جسم السيارة بالكامل من خلال شركة تعديل شهيرة للسيارات في مصر.



