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رياضة

الزمالك: مواجهة بريميرو احتكاك قوي قبل الأدوار الإقصائية.. فيديو

السبت 01/فبراير/2020 - 02:39 ص
أحمد جلال إبراهيم
أحمد جلال إبراهيم
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محمد رشاد
يرى أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك إن مواجهة فريقه أمام بريميرو دي أجوستو هي أقوى احتكاك قبل الأدوار المقبلة في إفريقيا.

ويستعد الزمالك لمواجهة بريميرو دي أجوستو الأنجولي في الثالثة عصرا يوم السبت في الجولة السادسة من دوري أبطال إفريقيا وهو لقاء لن تُغير نتيجته من واقع تأهل الزمالك لربع نهائي إفريقيا كوصيف لمجموعته خلف مازيمبي الكونغولي.

وتحدث جلال إبراهيم عن اللقاء  في تصريحاته عبر قناة الزمالك قائلا: "المباراة مهمة للغاية على عكس ما يُقال بأنها ليست لها قيمة ، لقاء بريميرو هو أقوى احتكاك قبل بداية إفريقيا الحقيقة والأدوار المقبلة الصعبة".

وتابع "الكل يتنافس من أجل المشاركة في المباراة. مرتضى منصور يتواصل باستمرار مع البعثة ونقل للاعبين ضرورة الانتصار وإسعاد الجماهير".

ويمتلك الزمالك 8 نقاط في المجموعة الأولى، وضمن تأهله رسميا منذ الجولة الماضية.

ويسعى الزمالك للاستفاقة بعد تعادله 1-1 أمام وادي دجلة في الجولة الماضية من الدوري المصري.
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