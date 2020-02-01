لطيفة تطرح أحدث أغانيها «قلاب»

طرحت الفنانة لطيفة تيزر أغنيتها الجديدة "قلاب"، اليوم، من ألبوم "أقوى واحدة"، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر".





وعلقت لطيفة :"قلاب والطبع غلاب.. قلاب وفي ثانية دحلاب، استنوا الأغنية قريبا على قناة لطيفة على اليوتيوب وعلى كل المنصات الرقمية".





وطرحت لطيفة مؤخرا أغنية "في الأحلام"، عبر موقع "يوتيوب"، وتخطت الأغنية حاجز المليون مشاهدة بعد 3 أيام من طرحها.



