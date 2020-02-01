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منوعات

صدفة غريبة.. القهوة تنقذ قططًا صغيرة من الموت.. شاهد

السبت 01/فبراير/2020 - 03:31 ص
القهوة تنقذ قططًا
القهوة تنقذ قططًا من الموت
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عزة عاطف

وسط البرودة الشديدة في كندا ألقى شخص مجهول بقطط صغيرة لتلقى مصيرها بالموت متجمدة دون رحمة مما أثار تعاطفًا كبيرًا معهم على مواقع التواصل، لكن القهوة كانت المنقذ الوحيد.

 

عثر «كندال ديويسك» مهندس بترول على القطط المسكينة أثناء فحصه لآبار نفطية بالقرب توماهاك في كندا حينما اكتشف وجودها وفقًا لتقرير البي بي سي.

 

وفي ردة فعل سريعة وتصرف ذكي أمسك ديويسك بقهوته الساخنة وسكبها بين القطط وعلى ذيولها لتدفئتها من البرودة الشديدة وإزاحة الجليد المتجمد على ذيولها.

 

كان يسألهم: "من ألقاكم بهذه الطريقة المؤلمة؟!"، فلم يكن من المعروف من المسئول عن إلقاء هذه القطط المسكينة لتموت متجمدة وسط الجليد.

 

يقول ديويسك: "هذا قاسٍ للغاية!"، وبعد تدفئتهم وتغذيتهم شارك الشاب الكندي قصته مع القطط على الإنترنت، مما جعل الجميع يتعاطف معهم.

 

قررت عائلة محلية تبني القطط الصغيرة وإعطائهم منزل صغير للعيش فيه تعويضًا عما حدث لهم.

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