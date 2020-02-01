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مرأة

مش هتصدقي.. قشور فاكهة شتوية لها مفعول السحر على البشرة

السبت 01/فبراير/2020 - 04:16 ص
مش هتصدقي .. قشور
مش هتصدقي .. قشور فاكهة شتوية لها مفعول السحر على البشرة
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رضوى حسام
تهتم عديد من الفتيات بعلاج مشاكل البشرة التي لا تعد ولا تحصى، وعلى الرغم من وجود العديد من منتجات التجميل للعناية بالبشرة، إلا انه تبقى الوصفات الطبيعية تمتلك مفعول أقوى، كشف موقع "  bold sky " عن فوائد قشور البرتقال للبشرة، وتشمل :

قشر البرتقال غني بفيتامين C، والذي يتميز بخصائص مضادة للأكسدة وللالتهابات، والتي تساعد على إزالة حب الشباب.

يمكن لخلايا الجلد الميتة التي تبني على جلدك أن تسد مسام جلدك وتسبب مشاكل البشرة المختلفة، حمض الستريك الموجود في البرتقال، يقشر الجلد لإزالة خلايا الجلد الميتة.

خصائص قشور البرتقال المضادة للأكسدة، تساعد على حماية البشرة وتوحيد لونها وشدها بطريقة طبيعية.

قشور البرتقال تخلصك من خلايا الجلد الميتة، وتساعد على إضفاء توهج لبشرتك.

يحتوي على خصائص قابضة، تساعد على التحكم في دهون البشرة، وتبقي بشرتك رطبة ونضرة.

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