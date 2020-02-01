AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بومبيو يحذر من مغبة حصول النظام الإيراني على سلاح نووي

السبت 01/فبراير/2020 - 04:14 ص
وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
Advertisements
أ ش أ
حذر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو من مغبة حصول النظام الإيراني على سلاح نووي.

وذكر بومبيو - حسبما أفادت قناة (سكاي نيوز الإخبارية) - أن سلوك النظام الإيراني خطير من غير سلاح نووي وطرح تساؤلا كيف سوف تكون الأمور لو حصلت طهران على سلاح نووي في ظل هذا السلوك.

وكتب بومبيو - على حسابه في "تويتر"- : "فرضنا عقوبات على منظمة الطاقة الذرية في إيران ورئيسها علي أكبر صالحي"، مضيفا أن هذه المنظمة "هي اللاعب الرئيسي في التصعيد النووي والابتزاز الذي يقوده النظام (الإيراني) عبر البرنامج النووي".

وتابع "سلوك إيران خطير بالفعل - تخيلوا مدى سوء الوضع لو حصل النظام الإيراني على سلاح نووي!".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في مايو 2018 خروج بلاده من الاتفاق النووي الذي أُبرم في 2015 بين إيران ومجموعة الـ5+1، في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.

وقال ترمب حينها إن هذا الاتفاق سوف يسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي وبتوسيع نفوذها في الشرق الأوسط. وأعاد ترمب تدريجيًا فرض عقوبات على طهران، فردت الأخيرة بالتنصل من التزاماتها بموجب الاتفاق النووي.

وأعلنت واشنطن، الخميس، عقوبات جديدة على المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية ورئيسها صالحي بتهمة "الاضطلاع بدور مهم في عدم احترام إيران تعهدها النووي الرئيسي عبر تجاوز سقف مخزون اليورانيوم ومستوى تخصيبه".

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، الجمعة، أن العقوبات الأميركية الجديدة على البرنامج النووي الإيراني لن يكون لها "أي تأثير".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قناة عبرية: إيران طورت صاروخا قادرا على حمل رأس نووي

بسبب البرنامج الباليستي.. فرنسا تطالب إيران باحترام كل التزاماتها

روحاني يكشف مفاجأة عن البرنامج النووي الإيراني

بريطانيا: علينا منع طهران من امتلاك سلاح نووي

بسبب صفقة ترامب النووية.. روحاني يوبخ بوريس جونسون

إيران تصنع رأسا نوويا.. وثيقة سرية من طهران إلى تل أبيب

ترشيحاتنا

مصرع طفلين غرقا في البحر اليوسفي ونجاة والدتهما ببني مزار شمال المنيا

اخبار الرياضة | شوبير فى القائمة الأفريقية للأهلي.. الاتحاد القطري يستفز الزمالك

مع مراعاة فرق التضاريس.. ميس حمدان: معنديش مشكلة أسد مكان جوهرة

الأهلي يواجه الهلال لـ حسم بطاقة التأهل.. كل ما تريد معرفته عن موقعة الجوهرة

وسائل إعلام عالمية ومؤسسات صحفية كبيرة.. تامر الخشاب يحذر من عدوان جديد ضد مصر

غادة نافع: عيطت ليلة الدخلة وجوزي رجعني لأمي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للحامل.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول حبة البركة؟

اكتشاف جثتين داخل ثلاجة في بريطانيا.. تفاصيل صادمة

صدفة غريبة.. القهوة تنقذ قططًا صغيرة من الموت.. شاهد