بومبيو يحذر من مغبة حصول النظام الإيراني على سلاح نووي

حذر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو من مغبة حصول النظام الإيراني على سلاح نووي.



وذكر بومبيو - حسبما أفادت قناة (سكاي نيوز الإخبارية) - أن سلوك النظام الإيراني خطير من غير سلاح نووي وطرح تساؤلا كيف سوف تكون الأمور لو حصلت طهران على سلاح نووي في ظل هذا السلوك.



وكتب بومبيو - على حسابه في "تويتر"- : "فرضنا عقوبات على منظمة الطاقة الذرية في إيران ورئيسها علي أكبر صالحي"، مضيفا أن هذه المنظمة "هي اللاعب الرئيسي في التصعيد النووي والابتزاز الذي يقوده النظام (الإيراني) عبر البرنامج النووي".



وتابع "سلوك إيران خطير بالفعل - تخيلوا مدى سوء الوضع لو حصل النظام الإيراني على سلاح نووي!".



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في مايو 2018 خروج بلاده من الاتفاق النووي الذي أُبرم في 2015 بين إيران ومجموعة الـ5+1، في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.



وقال ترمب حينها إن هذا الاتفاق سوف يسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي وبتوسيع نفوذها في الشرق الأوسط. وأعاد ترمب تدريجيًا فرض عقوبات على طهران، فردت الأخيرة بالتنصل من التزاماتها بموجب الاتفاق النووي.



وأعلنت واشنطن، الخميس، عقوبات جديدة على المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية ورئيسها صالحي بتهمة "الاضطلاع بدور مهم في عدم احترام إيران تعهدها النووي الرئيسي عبر تجاوز سقف مخزون اليورانيوم ومستوى تخصيبه".