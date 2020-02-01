انضمام 20 موهبة شابة لمسلسل «سيف الله»

دفعت شركة "سينرجي" للإنتاج الفني، بعدد كبير من المواهب الشابة الصاعدة والوجوه الجديدة، للمشاركة في مسلسل "سيف الله" عن قصة الصحابي خالد بن الوليد، الذي يقوم ببطولته النجم عمرو يوسف.





وصل عدد الشباب المنضمين للمسلسل حديثا، إلى 20 موهبة في مجال التمثيل، وذلك بعد 6 أشهر من بحث المخرج رؤوف عبد العزيز عن مواهب جديدة خلال الفترة الماضية، إذ تواجد في الأكاديميات الفنية والمهرجانات المسرحية وورش التمثيل، كما أنه أسند لبعضهم أدوارا كبيرة للمرة الأولى.





والأسماء التي اختارها مخرج "سيف الله" هم: "يوسف الأسدي، مينا نبيل، إياد أمين، فؤاد عبدالمنعم، جورج أشرف، محمد الدسوقي، مصطفى منصور، محمد ناصر، أحمد ماجد، مهند حسنى، كريم محجوب، كريم أدريانو، محمود بكر، تايجر، ريم المصري، جنى صلاح، شيريهان الشاذلي، محمود يوسف، ومحمد عبده من (فريق بلاك تيما)".





ويتواجد هؤلاء الشباب في الأردن خلال الفترة الحالية، من أجل تصوير مشاهدهم في المسلسل.



