وداعًا لانسداد الحوض .. 3 طرق بسيطة لحل هذه المشكلة في دقائق

تعاني العديد من السيدات من مشكلة انسداد الحوض، خاصة حوض المطبخ بسبب بواقي الطعام وما إلى ذلك، لحسن الحظ قدم موقع homemaking أفضل الطرق للتخلص من هذه المشكلة.





مسحوق الغسيل

كل ما عليك هو وضع القليل من مسحوق الغسيل داخل الحوض والقليل من الماء الدافئ وسوف نتخلص من الانسداد.





الملح

الملح ليس فقط للطعام ، ولكن عند وضع نصف كوب من الملح داخل الحوض ونضيف إليه الماء المغلى ونتركة لمدة نصف ساعة وسوف يقضى على كل شئ





الخل وصودا الخبز

عند وضع نصف كوب من الصودا مع نصف كوب من الخل ويضاف ‘ليه الماء المغلى سوف يعمل على التخلص من هذا الانسداد في الحوض.



