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منوعات

اكتشاف جثتين داخل ثلاجة في بريطانيا.. تفاصيل صادمة

السبت 01/فبراير/2020 - 03:51 ص
جثتي امرأتين في ثلاجة
جثتي امرأتين في ثلاجة
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عزة عاطف

تصدرت قضية صادمة شملها الغموض عناوين الصحف البريطانية وأثارت الرأي العام والذعر بين المواطنين بعدما عثرت الشرطة على جثتي امرأتين داخل ثلاجة.

 

وألقت الشرطة القبض على القاتل «زاهد يونس» لقتلهما بطريقة شنيعة وربطهما إلى بعضهما البعض، ثم تركهما داخل الثلاجة لشهور وفقًا لصحيفة مترو.

 

عثرت الشرطة على جثتي «ميهريكان مصطفى» 38 عامًا، و«هنرييت زوك» 34 عامًا، بعد تسعة أشهر داخل ثلاجة ميتتان في إحدى الشقق بكانينج تاون.

 

كانت ميهريكان مصطفى أمًا لثلاثة أطفال تم الإبلاغ عن اختفائها منذ شهور لم يعرف أي شخص مكانها، قبل العثور عليها ميتة.

 

أما هنرييت زوك فقد كانت مواطنة مجرية تعمل في المملكة المتحدة لعدة سنوات ولم يثبت لها عنوان محدد، لكن شرطة العاصمة صرحت بأن آخر مرة ظهرت فيها خلال صيف عام 2016.

 

أطلقت سكوتلاند يارد تحقيقًا في جريمة القتل بعد اكتشاف جثث النساء مربوطتين معًا في ثلاجة صغيرة، وتصدرت القضية عناوين الصحف الوطنية واجتاحت الصدمة مجتمع كانينج تاون.

 

أظهرت فحوصات ما بعد الوفاة أن كليهما تعرضتا لإصابات متعددة قبل الوفاة، ومن غير المعروف حتى الآن السبب الكامن وراء جريمة زاهد يونس الشنيعة، حيث لا تزال التحقيقات جارية.

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