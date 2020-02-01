الخزانة الأمريكية: التوصل لجدول زمني لخطة ملء خزان سد النهضة

نشرت وزارة الخزانة الأمريكية، مساء الجمعة، نص البيان المصري السوداني الإثيوبي المشترك حول اجتماع سد النهضة والاتفاق على النقاط الثلاث حول ملئ وتشغيل سد النهضة.





وقال البيان إن "وزراء الخارجية والموارد المائية في مصر والسودان وإثيوبيا التقوا وزير الخزانة الأمريكي ستيفن مونشين ورئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، حيث شاركوا بصفة مراقبين في المفاوضات بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي في واشنطن العاصمة في الفترة 28-31 يناير 2020".





وأضاف أن "النقاط التي اتفق عليها الوزراء هي وضع جدول زمني لخطة ملء السد على عدة مراحل، والتوصل إلى آلية تخفيف لملء السد أثناء الجفاف والجفاف المطول وفترات طويلة من سنوات الجفاف، إضافة إلى آلية أخرى لتخفيف التشغيل السنوي والطويل الأمد لسد النهضة في الجفاف والجفاف المطول وفترات طويلة من سنوات الجفاف".





وأصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانها حول الاجتماع، والذي قدرت فيه "الدور الذى اضطلعت به الادارة الأمريكية والاهتمام الكبير الذى أولاه الرئيس دونالد ترامب من أجل التوصل إلى اتفاق شامل وعادل ومتوازن يحقق مصالح الدول الثلاث حول هذا الموضوع الحيوي الذى يؤثر على المنطقة برمتها وبالأخص الشعب المصري الذى يمثل نهر النيل بالنسبة له شريان الحياة".





وقالت الوزارة: "نقدر كذلك الجهد الدؤوب والمقدر الذى بذله وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن وفريقه المعاون فى إدارة جولات التفاوض وتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث، وكذلك رئيس البنك الدولي ديڤيد مالباس وفريقه المعاون الذى شارك وساهم فى تحقيق هذا التقدم".





من جانبه، قال البيت الأبيض إن ترامب أجرى مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، بحثا فيها آخر التطورات المحيطة بسد النهضة.



