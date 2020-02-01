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مرأة

للسيدات فقط.. طرق طبيعية لتطويل الأظافر في أسبوع واحد

السبت 01/فبراير/2020 - 07:23 ص
للسيدات فقط .. طرق
للسيدات فقط .. طرق طبيعية لتطويل الأظافر في أسبوع واحد فقط
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رضوى حسام
تعتبر الأظافر الطويلة من علامات الأنوثة عند الفتيات، لكن لسوء الحظ تتعرض كثير من الفتيات لمشكلة تشقق او كسر الأظافر، نشر موقع "  wiki how " طرق طبيعية لتطويل الأظافر في أسبوع.

- يجب الحرص على عدم أستخدام أظافرك كأدة لأزالة الورق اللاصق على العبوات ، التقليل من تركها فى المياه لفترة طويلة لأن ذلك يضعفها كثيرًا.

- يجب تناول الأطعمة الصحية والحرص على تناول الأطعمة الغنية بالبيوتين التى تعزز نمو الأظافر والشعر مثل مشروم، موز، سالمون، أفوكادو.

- ضعي مزيل بشرة على أظافرك نقع أظافرك في ماء دافئ لمدة 5 دقائق لتخفيف البشرة، للحصول على صحة إضافية للبشرة ، ضع حمض الهيالورونيك حول البشرة ، والحفاظ عليها رطبة نضع مرطب حول بشرة الخاص بك سيمنع من تعليق الأظافر والأظافر المكسورة.

-  دعك أظافرك بالليمون لمدة دقيقة ثم وضع الزيوت مثل زيت الجوجوبا فهو من أفضل الزيوت التى تعمل على إطالة الأظافر بشكل كبير.
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