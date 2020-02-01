للسيدات فقط.. طرق طبيعية لتطويل الأظافر في أسبوع واحد

تعتبر الأظافر الطويلة من علامات الأنوثة عند الفتيات، لكن لسوء الحظ تتعرض كثير من الفتيات لمشكلة تشقق او كسر الأظافر ، نشر موقع " wiki how " طرق طبيعية لتطويل الأظافر في أسبوع.





- يجب الحرص على عدم أستخدام أظافرك كأدة لأزالة الورق اللاصق على العبوات ، التقليل من تركها فى المياه لفترة طويلة لأن ذلك يضعفها كثيرًا.





- يجب تناول الأطعمة الصحية والحرص على تناول الأطعمة الغنية بالبيوتين التى تعزز نمو الأظافر والشعر مثل مشروم، موز، سالمون، أفوكادو.





- ضعي مزيل بشرة على أظافرك نقع أظافرك في ماء دافئ لمدة 5 دقائق لتخفيف البشرة، للحصول على صحة إضافية للبشرة ، ضع حمض الهيالورونيك حول البشرة ، والحفاظ عليها رطبة نضع مرطب حول بشرة الخاص بك سيمنع من تعليق الأظافر والأظافر المكسورة.



