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فن

محمد ممدوح ينتهى من تصوير العارف

السبت 01/فبراير/2020 - 06:00 ص
محمد ممدوح
محمد ممدوح
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شيري نبيل
انتهى الفنان محمد ممدوح من تصوير مشاهده بالكامل ضمن أحداث فيلم "العارف.. عودة يونس" الذي يخوض بطولته الفنان أحمد عز، حيث يظهر من خلاله كضيف شرف .

كما أوشك "ممدوح" على إنهاء كافة مشاهده ضمن أحداث فيلم "العنكبوت" الذي يخوض بطولته الفنان أحمد السقا والفنانة منى زكي، ومن المقرر عرضه خلال موسم الصيف المقبل.

يذكر أن فيلم "العنكبوت" من بطولة أحمد السقا، وإخراج أحمد نادر جلال، وتأليف محمد ناير، ويشارك في بطولته كل من منى زكي، وظافر العابدين، ويسرا اللوزي، وأحمد فؤاد سليم، وزكي فطين عبدالوهاب، وريم مصطفى، ومحمود غريب.

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