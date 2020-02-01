محمد ممدوح ينتهى من تصوير العارف

انتهى الفنان محمد ممدوح من تصوير مشاهده بالكامل ضمن أحداث فيلم "العارف.. عودة يونس" الذي يخوض بطولته الفنان أحمد عز، حيث يظهر من خلاله كضيف شرف .





كما أوشك "ممدوح" على إنهاء كافة مشاهده ضمن أحداث فيلم "العنكبوت" الذي يخوض بطولته الفنان أحمد السقا والفنانة منى زكي، ومن المقرر عرضه خلال موسم الصيف المقبل.

