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أخبار العالم

أمير تاتالو.. قصة مأساوية لأشهر مغني راب في إيران داخل سجون أردوغان

السبت 01/فبراير/2020 - 08:01 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
في الوقت الذي يواصل فيه رئيس تركيا، رجب طيب أردوغان، التغني بشعارات رنانة عن الحريات والإصلاح آملًا في أن يلقى آذانًا صاغية لدى المجتمع الدولي في سبيل التوصل لأزمة انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، يعكف نظامه على التنكيل بأي أصواتٍ معارضة حتى ولو كانت معارضة للنظام الإيراني، حليف أنقرة التاريخي. 

ومن المعروف أن العلاقات التركية الإيرانية، لا تزال تثير علامات استفهام كثير حولها، فالدولتان الجارتان، ربما تفرقهما أطماع التوسع، إلا أنهما لاشك يجمعهما التربص بالعرب والإيدولوجية السلطوية ذات الروح الشمولية. 

ومن المعروف أيضًا تاريخ إيران وتركيا في التنكيل بالمعارضين والانتهاكات المستمرة التي يمارسها نظام أردوغان في حق أي صوت معارض، إلا أن الأمر يختلف هذه المرة في حالة مغني الراب الإيراني، امير تاتالو. 

في سبتمبر 2018، أثار المغني الإيراني الشاب جدلًا واسعًا في بلاده إثر منشور وضعه عبر حسابه على 
إنستجرام" أعرب فيه عن رأيه صراحة في التطرف الديني الموجود داخل إيران، وهو الأمر الذي قوبل بموجة انتقادات عارمة وصلت إلى التهديد بالقتل واتهامات بالكفر، إلا أن تاتالو حذف المنشور.

ورغم ذلك شنت السلطات الإيرانية حملة مطاردة شعواء ضد تاتالو، الذي قال إن اسمه الحقيقي هو أمير حسين، انتهت إلى اعتقاله في تركيا قبل يومين، بعد طلب قدمته طهران إلى الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول". 

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن تاتالو مهدد بالتنكيل في سجون النظام التركي بعدما خاطبت شرطة إيران الإنتربول وتم إصدار "الإشعار الأحمر" بحقه. 

وتتهم إيران تاتالو بـ"تشجيع الشباب الإيراني على تعاطي المخدرات، وحبوب الهلوسة، ونشر الفساد في المجتمع"، وقبل ساعة من تداول أخبار اعتقاله، قال المغني  على "إنستجرام" إم الشرطة التركية تعتزم تسليمه لإيران.

بدأ تاتالو مشواره الفني عام 2004، بعد تأسيس مدونة نشر أغانيه فيها، وحقق شهرة كبيرة داخل إيران، لكنه اعتزل فجأة وغاب عن الأنظار حتى اعتقاله لأول مرة في 2013 بعد أن اتهمته الشرطة بأنه يخالف الآداب العامة، لكن تم الإفراج عنه بعد يومين.

ورغم مظهره المثير للجدل وأغانيه التي يحاول فيها تسليط الضوء على أساليب القمع في إيران، إلا أنه أثار جدلًا شديدًا في 2013 بين التيار المحافظ والإصلاحي، حيث ظهر بجانب المرشح الرئاسي المحافظ إبراهيم رئيسي.

حينها، وجّه الناشطون الإصلاحيون انتقادات شديدة للمحافظين، متهمين إياهم بالاقتراب من شخصية فنية غريبة الأطوار لكسب أصوات مؤيديه، إلا أنهم ردوا قائلين إن تاتالو قد تاب عن تصرفاته الغريبة "غير الأخلاقية"، وأنه أصبح "شابا ملتزما".

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