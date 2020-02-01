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بين الناس

أهالى أسيوط يشكون من انتشار التكاتك بالشوارع

السبت 01/فبراير/2020 - 07:01 ص
تكاتك
تكاتك
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كريم ناصر
أرسلت  منى ممدوح  أحد قرّاء موقع "صدى البلد" الإخباري، رسالة عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع تشكو فيها انتشار التكاتك و سيطرتهم على الشوارع بمحافظة أسيوط. 

أوضحت " منى  " ان شوارع  الازهر ونواحي ابراج المشتل بالوليدية بمحافظة أسيوط تعانى من انتشار التكاتك ما ينشر نوعا من البلطجة بالحى و يفسد المظهر الحضارى للحى. 

وطالبت المسئولين بسرعة التدخل من أجل المشكلة.

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
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