أهالى أسيوط يشكون من انتشار التكاتك بالشوارع

أرسلت منى ممدوح أحد قرّاء موقع "صدى البلد" الإخباري، رسالة عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع تشكو فيها انتشار التكاتك و سيطرتهم على الشوارع بمحافظة أسيوط.





أوضحت " منى " ان شوارع الازهر ونواحي ابراج المشتل بالوليدية بمحافظة أسيوط تعانى من انتشار التكاتك ما ينشر نوعا من البلطجة بالحى و يفسد المظهر الحضارى للحى.





وطالبت المسئولين بسرعة التدخل من أجل المشكلة.



