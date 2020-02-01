مرتضى منصور: أتمنى مواجهة الأهلي في أفريقيا .. وأنقذت بلال من السجن .. فيديو

اعتبر مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك أن الخيار الأفضل بالنسبة لناديه هو مواجهة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا، وطالب أحمد بلال بالتوقف عن انتقاد مصطفى محمد.





وقال مرتضى منصور في تصريحاته لقناة الزمالك الرسمية :"أقول للمسئولين عن الإعلام في مصر، من فضلكم لا يجوز أن يكون هناك شخص عامل بلاط ويعمل إعلامي، هذا الشخص عضو عامل في الزمالك وسوف أشطب عضويته."





وتابع: "أقول لأحمد بلال كان هناك حكم ضدك بالسجن 10 سنوات وترافعت عنك مجانًا فمن فضلك لا تتجاوز في حق الزمالك، وتوقف عن انتقاد مصطفى محمد فهو مهاجم واعد يستحق الدعم."





وطالب رئيس الزمالك بمساندة الأهلي أمام الهلال السوداني، قائلًا: "الأهلي لو فاز وواجهني في ربع النهائي سأواجهه في مصر، بدلًا من السفر إلى خارج البلاد والإرهاق وتكاليف السفر."





ويلعب الأهلي أمام الهلال السوداني مساء السبت في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا ويحتاج إلى الفوز أو التعادل لحسم التأهل.