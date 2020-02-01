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رياضة

وليد صلاح الدين يختار تشكيل الأهلي أمام الهلال السوداني في أفريقيا

السبت 01/فبراير/2020 - 04:55 ص
وليد صلاح الدين
وليد صلاح الدين
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محمد رشاد
اختار وليد صلاح الدين قائد النادي الأهلي الأسبق التشكيل الأمثل للفريق في مواجهة الهلال السوداني بالجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، المقرر لها اليوم السبت.

وقال وليد صلاح الدين في تصريحاته عبر قناة "أون سبورت" الفضائية: "الأهلي خلال هذه المباراة يجب أن يختار أفضل عناصر ممكنة للمشاركة بغض النظر عن سياسة فايلر في الاعتماد على القائمة بالكامل."

وتابع: "كهربا أفضل مكان بالنسبة له الجناح الأيسر لكن فايلر يضعه في اليمين والأمور تسير بشكل جيد مع الفريق بالكامل لسهولة المنافس، لكن في مباراة الهلال لا مجال للتجربة كما يحدث في الدوري حين يبدأ الشوط الأول بمستوى غير جيد ثم يعود للسيطرة في الشوط الثاني."

وأضاف: "تشكيل الأهلي يجب أن يحافظ على شخصية النادي دون إجراء تعديل بالتكثيف الدفاعي في وسط الملعب، ولا يجب أن يبدأ المباراة بضغط متقدم منعًا لحدوث أخطاء دفاعية."

واختار صلاح الدين التشكيل المثالي للأهلي كما يلي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي، رامي ربيعة، أيمن أشرف، علي معلول.

خط الوسط المدافع: أليو ديانج، عمرو السولية.

خط الوسط المهاجم: حسين الشحات، محمد مجدى "أفشة"، محمود عبدالمنعم "كهربا".

المهاجم: جونيور أجايي.
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