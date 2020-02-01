موعد انتهاء مسلسل The Crown.. والكشف عن آخر ممثلة تؤدي دور الملكة إليزابيث

بانتهاء فترة حكم ملكة بريطانيا بعد قرار تنازلها عن العرش لابنها الأمير «تشارلز»، قرر مخرجو مسلسل «التاج» إنهاء السلسة قبل الموعد المحدد.





تنتهي سلسلة "التاج"، المسلسل الدرامي الذي أطلقته نيتفليكس حول العائلة المالكة البريطانية، في وقت أبكر مما كان متوقعًا، علاوة على الكشف عن أبرز تفاصيل الموسم الأخير وفقًا لـ AP نيوز.





وفي تصريح لـ «بيتر مورجان» المخرج المبدع صاحب فكرة المسلسل، أنه كان من المتوقع استكمال ستة مواسم، لكنه في رأيه أن خمسة فقط تكفي الآن، يقول إنه "الوقت والمكان المثاليين للتوقف".





كشفت نتفيلكس عن آخر ممثلة ستؤدي دور الملكة في الموسم الأخير، فقد لعبت الممثلة الشهيرة «أوليفيا كولمان» دور الملكة في الموسم الثالث من المسلسل، والذي تم عرضه نوفمبر الماضي.





وذلك بعد أن لعبت الممثلة «كلير فوي» دور إليزابيث في الموسمين الأولين من سلسلة إيمي وجولدن جلوب الحائزة على عدة جوائز حيث عرضت للمرة الأولى في عام 2016، وستستكمل كولمان الموسم 4 أيضًا، الذي بدأ مؤخرًا إنتاجه.





جدير بالذكر أنه قد تم اختيار «إيميلدا ستونتون» لتكون آخر ممثلة تلعب دور الملكة إليزابيث الثانية، حيث ستحصل على التاج في الموسم الخامس من «أوليفيا كولمان».





وقال مورجان في بيان يوم الجمعة "إيميلدا موهبة مذهلة وستكون خليفة رائعة"، فهي حائزة على جائزة أوليفييه، ومن ضمن أفلامها "فيرا دريك"، "ناني ماكفي" و"هاري بوتر والأقداس المهلكة".





فاز مسلسل "The Crown" بجائزة جولدن جلوب لأفضل دراما تلفزيونية ، وفاز كل من فوي وكولمان بجائزة أفضل ممثلة جلوب في الدور الملكي.