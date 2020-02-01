مصر تعلن الاتفاق حول خطة لملء سد النهضة وبريطانيا تنفصل رسميًا عن الاتحاد الأوروبي.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

ترامب: متفائل بشأن اتفاقات سد النهضة

الكويت تدعو مواطنيها إلى عدم السفر للصين بسبب فيروس كورونا

طيران الاحتلال يشن غارات جوية على أهداف وسط قطاع غزة

جونسون: بريكست بداية صفحة جديدة من تاريخ بريطانيا

ارتفاع ضحايا فيروس كورونا إلى 259 وعدد المصابين يتجاوز 11 ألفا









سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم السبت، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.





وركزت صحيفة "الأنباء" على بيان وزارة الخارجية المصرية حول التوصل مع السودان وإثيوبيا إلى اتفاق بشأن سد النهضة، حيث قالت إن "الدول الثلاث أشارت إلى توصل الوزراء إلى اتفاق حول جدول يتضمن خطة ملء سد النهضة على مراحل، والآلية التي تتضمن الإجراءات ذات الصلة بالتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة أثناء الملء، والآلية التي تتضمن الإجراءات الخاصة بالتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة أثناء التشغيل".





وأضاف البيان: "كما اتفق الوزراء على أهمية الانتهاء من المفاوضات والتوصل إلى اتفاق حول آلية تشغيل سد النهضة خلال الظروف الهيدرولوجية العادية، وآلية التنسيق لمراقبة ومتابعة تنفيذ الاتفاق وتبادل البيانات والمعلومات، وآلية فض المنازعات، فضلا عن تناول موضوعات أمان السد وإتمام الدراسات الخاصة بالأثار البيئية والاجتماعية لسد النهضة".





وتابع: "وقد قام الوزراء بتكليف اللجان الفنية والقانونية بمواصلة الاجتماعات في واشنطن من أجل وضع الصياغات النهائية للاتفاق، على أن يجتمع مجددا وزراء الخارجية والموارد المائية بالدول الثلاث في واشنطن يومي 12 و13 فبراير المقبل، من أجل إقرار الصيغة النهائية للاتفاق تمهيدا لتوقيعه بنهاية فبراير. ".





ونقلت "الوطن" عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله إن متفائل قرب التوصل إلى اتفاق نهائي حول سد النهضة، المتواجد على النيل الأزرق، وذلك خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.





على الصعيد الإقليمي والعربي، قالت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إن الكويت حذرت مواطنيها بعدم السفر إلى الصين وبعودة المتواجدين هناك حاليًا على وجه السرعة.





وأفادت "الراي" بأن السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، كيلي كرافت، حذرت الفلسطينيين من أن التعبير عن استيائهم من خطة السلام الأمريكية في المنظمة الدولية لن يؤدي إلا إلى "تكرار ذات النهج الفاشل للعقود السبعة الماضية".





وقالت: "إذا كان الرد الأولي للفلسطينيين على الخطة متوقعا لماذا لا يأخذوا هذا الاستياء ويستخدمونه بدلا من ذلك في المفاوضات؟".





وذكرت "الجريدة" أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن، مساء الجمعة، غارات جوية على على أهداف وسط قطاع غزة، قال إنها ردا على قذائف صاروخية انطلقت من القطاع، حيث قال: "أغارت مقاتلات حربية وطائرات أخرى قبل قليل، على عدد آخر من الأهداف التابعة لمنظمة حماس ردا على إطلاق القذائف الصاروخية والبالونات تجاه إسرائيل".





دوليًا، قالت "القبس" إن بريطانيا غادرت، في الساعات الأولى من صباح السبت، رسميًا الاتحاد الأوروبي وذلك بعد 47 عامًا من عضوية الاتحاد الأوروبي.





ونقلت "الوطن" عن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قوله: "بريكست ليس النهاية بل بداية فصل جديد من مسيرتنا الوطنيّة الكبرى، الأهم هذه الليلة هو أن نقول إنّها ليست النّهاية بل البداية، إنّها لحظة بزوغ الفجر وبدء فصل جديد من مسيرتنا الوطنيّة الكبرى".





وأضاف: "أيًّا تكُن العقبات على الطريق، أنا أعلم أنّنا سننجح" مشدّدًا على أنّ بريكست سيُشكّل "نجاحًا باهرًا"، وذلك في وقت تستعدّ فيه بلاده لبدء مفاوضات صعبة مع الاتّحاد الأوروبي بشأن علاقتهما التجاريّة المستقبليّة.





وذكرت "الأنباء" أن السلطات الصينية أعلنت ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا إلى 259، مشيرة إلى أن عدد المصابين وصل إلى 11791 شخص.





وقالت "الراي" نقلًا عن البيت الأبيض، إنه تم تسجيل 6 حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد في الولايات المتحدة، لافتًا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتخذ إجراءات لمواجهة انتشار الفيروس.





وقال البيت الأبيض إن ترامب وقع على قرار يمنع الأجانب القادمين من الصين من غير الأقارب والمقيمين من دخول الولايات المتحدة.