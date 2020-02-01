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منوعات

1.6 مليون عامل أجنبي في اليابان

السبت 01/فبراير/2020 - 08:30 ص
صدى البلد
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أ ش أ
كشفت بيانات حكومية عن أن عدد العاملين الأجانب في اليابان سجل رقما قياسيا بلغ 6ر1 مليونا في شهر أكتوبر الماضي بزيادة بنسبة 6ر13 في المئة عن العام السابق، حيث قامت الشركات بتوظيفهم بشكل متزايد بسبب النقص في العمالة المحلية بسبب الارتفاع السريع في متوسط عمر الشعب الياباني.

وأرجعت وزارة العمل هذه الزيادة الكبيرة في الـ12 شهرا المذكورة إلى السياسة الحكومية، التي تهدف إلى جذب المزيد من العمال الأجانب المؤهلين تأهيلا عاليا، وتوظيف الطلبة الأجانب في أعمال بدوام جزئي.

وأشارت الوزارة إلى أن هناك مشاركة أكبر فيى قوة العمل من جانب المقيمين بتصاريح إقامة دائمة والمتزوجين من يابانيين بسبب تحسن ظروف العمل.مضيفة أن المتدربين من الدول النامية تحت إشراف البرنامج الفني المؤقت الياباني أسهموا أيضا في الزيادة.

ويعد هذا أعلى رقم للعاملين الأجانب منذ بدء الإحصائيات في عام 2008.
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