صاحب عقار 18 يرد على استغاثة أهالي شارع عوض فهمي بالزيتون

رد على عبد المجيد صاحب العقار رقم 18 بشارع عوض فهمي المتفرع من شارع سليم الأول بحي الزيتون على شكوى المواطنين لموقع "صدي البلد" من تعرض حياتهم للخطر بسبب مخالفة العقار.





وأوضح صاحب العقار خلال خدمة القراء التي يقدمها موقع "صدى البلد" الإخباري، أن هذه الشكوى كيدية من سكان الحي ولا أساس لها من الصحة، وأنه تقدم بطلب للتصالح فى مخالفات البناء وتم دفع الرسوم المقررة طبقا

لقانون التصالح فى مخالفات البناء، رقم (17) لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها .





وأكد أنه سدد رسوم الإزالة بعد المصالحة في المخالفة مع الدولة وينتظر اللجنة التى حددها القانون للتأكد من سلامة المبنى مبينا أنه تم مراعاة كل القواعد الإنشائية السليمة عند بناء العقار .



