وقالت الشركة - في بيان نقلته شبكة "سي إن إن" الأمريكية - إن هذا القرار جاء عقب القيود التي فرضتها كل من سنغافورة والولايات المتحدة الأمريكية على دخول البلدين، مشيرة إلى أن رحلتها "من وإلى" هونج كونج ستظل كما هي دون تغيير.



يشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).