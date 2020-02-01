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أخبار العالم

اليابان تتخذ تدابير احترازية غير مسبوقة لمنع تفشي فيروس كورونا

السبت 01/فبراير/2020 - 09:11 ص
صدى البلد
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أ ش أ
تتخذ اليابان إجراءات غير مسبوقة لمكافحة فيروس كورونا الجديد على الرغم من العديد من الحالات المجهولة حتى الآن، بما في ذلك رفض دخول المسافرين الأجانب من مقاطعة هوبى الصينية، مركز اندلاع الفيروس.

وذكرت وكالة أنباء /كيودو/ اليابانية، اليوم السبت، أن التسمية الرسمية لفيروس كورونا بأنه "مرض معدي خاص"، تمنح طوكيو الأساس القانوني لفرض تدابير إلزامية تشمل أيضًا حظر دخول الرعايا الأجانب المصابين بالفيروس للبلاد.

وبموجب التدابير الجديدة، يمكن للسلطات اليابانية أن تصدر تعليمات للزائرين الأجانب المشتبه في إصابتهم بإجراء فحص طبي عند وصولهم، في حين أن العلاج القسري بالمستشفى يعد خيارًا أيضًا.

ومع ارتفاع عدد الإصابات في اليابان، دق رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي ناقوس الخطر بشأن الحالات التي لا يظهر فيها الأشخاص المصابون أعراضًا مثل الحمى أو السعال أو الالتهاب الرئوي.. وقد يكون من الصعب معرفة الشخص المصاب ما لم تجر اختبارات الفيروس.

ومن ضمن الإجراءات الإحترازية اليابانية، سيتم حظر دخول الأجانب الذين كانوا في هوبى خلال أسبوعين -فترة حضانة الفيروس المقدرة- قبل وصولهم إلى اليابان.. وقال مسؤولون يابانيون إنه يتعين على الأجانب الآن الإعلان في المطارات إذا كانوا قد زاروا هوبي خلال تلك الفترة.

ويُمنع حاملو جوازات السفر الصينية الصادرة في المقاطعة الصينية الوسطى من دخول البلاد من حيث المبدأ، وذلك ضمن التدابير الاحترازية، سواء كانت تظهر عليها الأعراض أم لا.

وقال مسؤول حكومي ياباني عن قرار طوكيو باستهداف جوازات السفر الصينية التي تصدرها هوبى "نحتاج إلى إعداد خطوات للتصدي لتفشي المرض باستخدام شيء موضوعي".

وجاءت هذه الخطوات بعد إعلان منظمة الصحة العالمية عن حالة طوارئ عالمية، أمس أول الخميس، وانتقد نواب المعارضة الحكومة اليابانية لعدم بذلها ما يكفي للتصدي للفيروس.

ولكن بعد اجتماع طارئ ثان، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس جيبريسوس إن المنظمة قررت عدم التوصية بقيود على السفر أو التجارة في ظل الظروف الحالية.
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