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أخبار البلد

مباحثات بين ممثلي قطاع التأمينات بجمهورية كوريا الجنوبية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

السبت 01/فبراير/2020 - 09:18 ص
صدى البلد
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محمد عبد المنعم

استضافت وزارة التضامن الاجتماعي على مدار يومين جلسات مباحثات بين ممثلي قطاع التأمينات بجمهورية كوريا الجنوبية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بمصر من أجل إبرام اتفاقية ثنائية في مجال التأمينات الاجتماعية، وذلك في إطار تعميق العلاقات المصرية الكورية.

وترأس الجانب المصري وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج باعتبارها القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة، كما ترأس الجانب الكوري السفير يون يوتشول، وخلال المباحثات تم استعراض التشريعات الوطنية المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية في كلا البلدين، وتمت مناقشة موضوعات رئيسية كان أبرزها آليات تحديد نسب الاشتراكات التأمينية، ومعدلات التغطية التأمينية في القطاعات المختلفة، وأهم مزايا وشروط الاستحقاق التي تنظمها القوانين.

وصرحت وزيرة التضامن الاجتماعي، بأنه على مدار اليومين سادت حالة من الود والرغبة في التعاون من الجانب الكوري؛ تأكيدا على عمق العلاقات المصرية الكورية.

وأوضحت "القباج"، أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لديها توجه لعقد اتفاقيات مع عدد من الدول التي يتواجد بها عمالة مصرية أو أصحاب أعمال مصريين أو التي لديها عمالة أو أصحاب أعمال في مصر من أجل تبادل الامتيازات التأمينية بين الجانبين.

وحول الاتفاقية المزمع توقيعها قالت القباج: أن الاتفاقية تتكون من 25 مادة وقد تم التوافق على أكثر من نصف بنودها خلال اليومين الماضيين وتهدف الاتفاقية إلى تحقيق المساواة في المعاملة التأمينية بين مواطني الدولتين وتفعيل التشريعات التي تضمن منع الازدواج التأميني وتساعد على الحفاظ على الحقوق التأمينية المكتسبة في كلا البلدين.

وقد تم التوافق على كافة مواد الاتفاقية، وجارٍ اتخاذ الإجراءات المقررة في هذا الشأن لتوقيعها من السلطات المختصة في كلا البلدين.

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