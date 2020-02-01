تريند الفن| تعرف على عدد زيجات زيزي البدراوي.. نجم بوليوود يعتدي على أحد معجبيه في المطار

نشر "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، وحقق بعضها قراءات عالية.. ونستعرض لكم أبرز ما جاء فيها من خلال التالي:







نشرت الفنانة ميس حمدان، مقطع فيديو قصيرا لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهرت فيه ببطن مكشوف، وتؤدي وصلة من الرقص الشرقي التي أثارت بها الجدل.









تحل اليوم الجمعة 31 يناير، ذكرى وفاة الفنانة القديرة زيزى البدراوى (فدوى جميل عبد الله البيطار)، التى ولدت في القاهرة يوم 9 يونيو 1944، ورحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2014، بعد صراع مع المرض.









حالة كبيرة من الجدل أثارها نجم السينما الهندية - بوليوود - «سلمان خان»، مؤخرًا، خلال تواجده في مطار الهند، إذ اصطف بجواره عدد كبير من المعجبين الذين حاولوا التقاط صور تذكارية معه.









أثارت النجمة العالمية سلمى حايك، حالة كبيرة من الجدل عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، بأحدث صورة لها، إذ اعتمدت على الجرأة اللافتة في الصورة، وظهورها بجوار زجاجات الخمر، وعلقت بالإنجليزية قائلة: «أتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع لطيفة».



