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توك شو

باحث في الشأن التركي: الدولة العثمانية نهبت ثروات الدول العربية.. فيديو

السبت 01/فبراير/2020 - 09:54 ص
تركيا
تركيا
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قسم التوك شو

قال  محمد ربيع الديهي  الباحث في الشأن التركي،  قديما كان الهدف الرئيسي من احتلال الدول العثمانية الدول العربية نهب الثروات  وسرقتها، لافتا أنه لم يحدث نهضة في أي دولة عربية بسبب الإحتلال العثماني عدا مصر .

وأضاف الديهي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " اكسترا نيوز " ، أن مصر تعد من الدول المستقلة في ظل الاحتلال العثماني بسبب محمد علي بيك ، مشيرا إلي أن عدم خضوع محمد على للعثمانيين أدى إلى  تحقيق نهضة كبيرة في  خلال حكمه لمصر .

أكد الباحث في الشأن التركي ، أن الدولة العثمانية ليس لديها أي حضارة بل قامت بسلب حضارات الدول العربية  لتجعلها خالدة أكثر فترة ممكنة ، مضيفا أن هناك أدلة وبراهين علي كل جرائم الدولة العثمانية والتي منها سرقة الثروات والأموال وتصديرها إلى تركيا.

أشار  إلى  أن الدولة العثمانية كانت تأخذ أموال الدول العربية وثرواتها بهدف الصرف والبذخ  في أشياء ليست لصالح الدول العربية بل للترفه وشرب الخمور وأمور شخصية ، مؤكدا أن تركيا لم تحقق أي نهضة تذكر في التاريخ حتى الآن .

تابع الديهي الباحث في الشأن التركي ، أن الدولة العثمانية هي السبب في دخول الدول العربية في الكثير من الاحتلالات المتتالية ، مشيرا الي أن أردوغان الآن يريد توصيل فكرة مغلوطة وكاذبة  للعالم أن تركيا هي الراعية للإسلام وحاميته وتدافع عنه ضد أي دين أخر .

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