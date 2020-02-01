AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

البصل بـ6 جنيهات للكيلو.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 1-2-2020

السبت 01/فبراير/2020 - 10:00 ص
صدى البلد
Advertisements
ولاء عبد الكريم
استقرت  أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 1-2- 2020 بسوق العبور، وسجلت الطماطم بين 2 و5.6 جنيه، وتراوح سعر البطاطس بين 2.5 و4.5 جنيهات، البصل بين 3 و6 جنيهات.

وتراوح سعر الكوسة بين 5 و8 جنيهات، والفاصوليا بين 9 و13 جنيهًا.

وسجّل الباذنجان البلدي بين 4 و7 جنيهات، الفلفل الرومي البلدي بين 5 و8 جنيهات، الفلفل الحامي البلدي بين 5 و7 جنيهات ، الملوخية بين 4 و6 جنيهات.

وبلغ سعر الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات، القلقاس بين 4 و7 جنيهات.

وبشأن أسعار الفاكهة ، تراوح سعر البرتقال البلدي بين 2  و4 جنيهات، والبرتقال السكري بين 2  و4 جنيهات ، والبرتقال أبو سرة بين 3 و5 جنيهات.

وتراوح اليوسفي بين 1.5 و6.5 جنيه ، الليمون البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كيلو الطماطم يسجل 4 جنيهات للكيلو.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد 24 -11-2019

4.5 جنيه لكيلو البصل.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 5-12-2019

7 جنيهات لكيلو الكوسة.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 7-12-2019

الكوسة 7 جنيهات ..أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء

الكوسة بـ8 جنيهات.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد 5-1-2020

الكوسة بـ 8 جنيهات.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء 8-1-2020

ترشيحاتنا

موقعة الحسم.. الأهلي يواجه الهلال السوداني لحجز بطاقة التأهل لدور الـ 8 الأفريقي

عاجل.. مرتضي منصور يوجه رسالة تحذيرية لـ كارتيرون

عيار 24 يسجل 694 للجرام.. انخفاض أسعار الذهب اليوم السبت 1-2-2020

مجموعة الأهلي.. النجم الساحلي يخشى مفاجأت بلاتينيوم بـ دوري أبطال أفريقيا

الزمالك في نزهة كروية أمام أول أغسطس بطل أنجولا بدوري أبطال إفريقيا

الخارجية الفرنسية تهاجم أردوغان بسبب ليبيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أزرق مخملي.. نوال الزغبي تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

موعد انتهاء مسلسل The Crown.. والكشف عن آخر ممثلة تؤدي دور الملكة إليزابيث

جيبة كاروهات وقصة شعر جديدة.. نيرمين الفقي تخطف الأنظار