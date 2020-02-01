البصل بـ6 جنيهات للكيلو.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 1-2-2020

استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 1-2- 2020 بسوق العبور، وسجلت الطماطم بين 2 و5.6 جنيه، وتراوح سعر البطاطس بين 2.5 و4.5 جنيهات، البصل بين 3 و6 جنيهات.





وتراوح سعر الكوسة بين 5 و8 جنيهات، والفاصوليا بين 9 و13 جنيهًا.





وسجّل الباذنجان البلدي بين 4 و7 جنيهات، الفلفل الرومي البلدي بين 5 و8 جنيهات، الفلفل الحامي البلدي بين 5 و7 جنيهات ، الملوخية بين 4 و6 جنيهات.





وبلغ سعر الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات، القلقاس بين 4 و7 جنيهات.





وبشأن أسعار الفاكهة ، تراوح سعر البرتقال البلدي بين 2 و4 جنيهات، والبرتقال السكري بين 2 و4 جنيهات ، والبرتقال أبو سرة بين 3 و5 جنيهات.



