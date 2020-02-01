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تعليم

معا في حب مصر.. مبادرة لتطوير منطقة كفر العلو من جامعة حلوان

السبت 01/فبراير/2020 - 02:01 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
تنظم جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة مبادرة "معا.. في حب مصر" بمنطقة كفر العلو وهي إحدى المناطق العشوائية المحيطة بجامعة حلوان تبدأ المبادرة فى أجازة نصف العام يناير 2020، بالتنسيق مع مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بجامعة حلوان تحت إشراف الأستاذة الدكتورة سناء حجازي مدير المركز.

ومن المقرر تنفيذ المبادرة في منطقة كفر العلو كواحدة من المناطق العشوائية المجاورة للجامعة والتي تحتاج إلى العديد من جوانب التطوير والاهتمام والتدخل المهني من الجامعة من خلال ما تملكه كليات الجامعة من إمكانات بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.

حيث يتم عمل دراسات لتقدير وتقييم الموقف بالمنطقة من خلال اللجنة الفنية والمسوح الميدانية بمركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية، وذلك تأكيدا على الدور المجتمعي والخدمي للجامعة باعتبارها جزءا لا يتجزأ من المجتمع وطبقا لاستراتيجية تستهدف تنمية البيئة وخدمة المجتمع المحيط ما يسهم فى توفير حياة كريمة للمواطنين لتحقيق التنمية المستدامة 2030.

ويحتوى برنامج المبادرة على الشق الطبي وقافلته الطبية وكذا التشجير والنظافة، إلى جانب ورش أشغال يدوية، ودورات عن المهارات الحياتية، بالاضافة إلى محو الأمية، وبرنامج مودة الرئاسى.
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جامعة حلوان تنظم مبادرة معا فى حب مصر بـ كفر العلو

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