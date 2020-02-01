معا في حب مصر.. مبادرة لتطوير منطقة كفر العلو من جامعة حلوان

حيث يتم عمل دراسات لتقدير وتقييم الموقف بالمنطقة من خلال اللجنة الفنية والمسوح الميدانية بمركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية، وذلك تأكيدا على الدور المجتمعي والخدمي للجامعة باعتبارها جزءا لا يتجزأ من المجتمع وطبقا لاستراتيجية تستهدف تنمية البيئة وخدمة المجتمع المحيط ما يسهم فى توفير حياة كريمة للمواطنين لتحقيق التنمية المستدامة 2030.

ويحتوى برنامج المبادرة على الشق الطبي وقافلته الطبية وكذا التشجير والنظافة، إلى جانب ورش أشغال يدوية، ودورات عن المهارات الحياتية، بالاضافة إلى محو الأمية، وبرنامج مودة الرئاسى.