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تعليم

اليوم.. جامعة حلوان تشارك في الملتقى الرياضي للطلاب الوافدين بالسويس

السبت 01/فبراير/2020 - 11:30 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر

أعلنت الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بجامعة حلوان عن مشاركتها  بالملتقى الرياضي الأول للطلاب الوافدين بجامعة قناة السويس  اليوم .


وأوضحت إدارة الوافدين أن الملتقى يقام خلال الفترة من ١ إلى ٤ فبراير ٢٠٢٠ بجامعة قناة السويس بالإسماعيلية، وذلك فى إطار حرص ادارة الوافدين بـ جامعة حلوان على تقديم أفضل خدمة للطلاب وجذب الوافدين للجامعة والعمل على زيادة موارد الجامعة والارتقاء بها.


وأكد صبحي حسانين ، رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات،أن أسبوع الطلاب الوافدين الرياضي يأتي بالتعاون مع قطاع الأنشطة والاتحاد الرياضي والإدارة المركزية للوافدين بجامعة قناة السويس في الأنشطة،لافتا إلى أن الأسبوع  سيشهد أنشطة رياضية ومسابقات هامة للطلاب والتي يتم الاستعداد لها حاليا.

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